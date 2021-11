Lorenzo Del Zoppo, assessore del Comune di Vecchiano, aderisce a Sinistra Italiana

Lorenzo Del Zoppo, classe 1984, dottore di ricerca, avvocato e funzionario pubblico, alle recenti elezioni amministrative del Comune di Vecchiano è stato il candidato più votato tra tutte le liste; in virtù del successo elettorale è stato confermato assessore all’Istruzione, al sociale, alla cultura dal sindaco Massimiliano Angori. Del Zoppo, che viene dall’area di Sinistra Ecologia Libertà, oggi aderisce a Sinistra Italiana, il partito di cui è segretario Nicola Fratoianni.

"Nei giorni scorsi ho partecipato alla conferenza stampa di Fratoianni al Circolo Alhambra - dichiara Del Zoppo - e lì ho trovato un gruppo di persone, ampio e ricco di giovani, ragazze e ragazzi, che con slancio ed entusiasmo hanno intenzione di far tornare protagonista la sinistra nel dibattito politico locale e non. E così ho deciso di mettermi in gioco e dare il mio contributo".

"Ci vuole un impegno collettivo da parte di tutti per costruire un centrosinistra vincente alle prossime sfide elettorali: copiamo il 'modello Vecchiano' - conclude Del Zoppo - la nostra lista Insieme per Vecchiano da 25 anni rappresenta il centrosinistra unito e vincente, sapendo tenere salde le sue radici, innovandosi e avanzando proposte serie e concrete. Aprirsi, allargare il campo e farsi carico della complessità".