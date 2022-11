"Luci accese di notte con il Parco Fiumi chiuso, è uno spreco"

"Mentre ognuno sta cercando di fare la propria parte per evitare sprechi di energia elettrica, a partire dall'iniziativa del Centro commerciale naturale, di limitare al minimo le luminarie natalizie, al posto delle quali saranno installati dei semplici alberini di Natale accanto alle attività, il Comune di Volterra da una parte risparmia e dall'altra spreca. Non è da ieri infatti che ogni sera e ogni notte presso il Parco Fiumi, chiuso al pubblico già prima delle ore 18, rimangano accese le luci. Luci che riguardano l'intero parco e che non servono nemmeno a nessuno essendo chiuso".

Il caso è denunciato dalla Lista Civica Uniti per Volterra. "Ci chiediamo allora - scrive in una nota il gruppo - perché i cittadini di Volterra, che già pagano tasse comunali più alte della media, debbano essere sempre quelli che ci rimettono maggiormente. Pertanto noi proponiamo di spengere da domani le luci del parco, ma di allestire almeno qualche luminaria natalizia, per rendere più allegra e gioiosa l'atmosfera delle feste, in modo da lasciare un buon ricordo al turista in visita. Basterebbe un timer, che accenda le luci alle 17 e le spenga a mezzanotte, per evitare ulteriori sprechi. Insomma, con la buona volontà si può fare molto. A patto che da parte del Comune questa ci sia, ricordando che per applicare il buonsenso spesso si dura fatica, mentre non fare nulla è la cosa più facile. Pratica alla quale il sindaco Santi ci ha abituato".