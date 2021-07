Politica: l'onorevole Lucia Ciampi alla Leopolda per parlare del futuro della scuola

Con l'allentarsi della pandemia ripartono anche gli incontri in presenza organizzati dai partiti. Il Partito Democratico di Pisa riparte con una delle prime iniziative in questo senso e lo fa sul tema scuola, ospitando alla Leopolda l'onorevole Lucia Ciampi.

"Dopo una lunga emergenza che ha acuito difficoltà già presenti da anni - scrive il partito - mettendo a dura prova studenti genitori e docenti, ora è necessario prepararsi nel modo migliore ad una ripartenza, che sia anche l'occasione per dare finalmente risposte e soluzioni ai tanti problemi che gravano su uno dei settori strategici sia per la qualità della democrazia che per lo sviluppo del paese. Ne discuteremo con l'onorevole Lucia Ciampi, da sempre impegnata sui temi della scuola, venerdì 16 luglio, alle ore 18 presso la sede della Leopolda. L'iniziativa, introdotta da Ranieri Del Torto, segretario Pd U.C. Pisa, sarà coordinata da Fabiana Angiolini, responsabile per la scuola U.C.".