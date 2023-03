Dal Movimento Cinque Stelle problematiche e proposte per il litorale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ci aspettavamo dopo la pandemia un rilancio del Litorale pisano, invece abbiamo assistito ad interventi spot, scoordinati trà loro, come se rifare il trucco fosse sufficiente a ridare dignità ad un territorio che ha sempre sofferto la mancanza di un vero collegamento con la città di Pisa. Quello che si avverte è la mancanza di una regia che tenga conto del quadro di insieme, rispondere alle necessità del quotidiano. Siamo convinti a tal proposito che l’istituzione in Giunta di uno specifico Assessorato al Litorale possa rispondere a queste esigenze. Marina di Pisa, Tirrenia ed il Calambrone hanno le loro specificità che le differenziano e le rende uniche. Il fatto che ci sia il mare non significa che le risposte e gli interventi da fare le accomuni in uniche soluzioni. In questi 5 anni il Litorale è stato ulteriormente isolato dall’assensa di un organo che potesse fare da canale diretto con l’amministrazione comunale. Il rifacimento di due piazze o qualche asfaltatura (alcune zone i marciapiedi sono dissestati o addirittura in alcune strade interne mancano - soprattutto a Tirrenia, inoltre molti residenti ci segnalano che alcune strade interne sono soggette ad allagamenti), non è certo la risposta per un cambiamento della qualità di vita dei residenti del Litorale. Sarebbe stato meglio progettare e realizzare una vera e propria passeggiata a mare, prima di lavorare sulle “piazze”, come del resto va risolto il nodo della pedonalizzazione totale/parziale di via Maiorca utile a mettere a sistema la zona pedonale del porto, la nuova piazza Viviani ( che intelligentemente è diventata un parcheggio) piazza delle Baleari e il lungomare. Installare la vecchia locomotiva a Marina di Pisa, (lasciandola ad arrugginire), non risolve la totale assenza di eventi culturali. Non compensa politiche turistiche inefficienti o pressoché assenti. Ci aspettavamo un piano di rilancio turistico per tutta la città, e nello specifico per il nostro litorale; niente è stato fatto. Manca un concreto progetto di sviluppo turistico Come intervento mirato a risolvere il problema della viabilità l’unica risposta è stata la progettazione dell’ennesimo parcheggio, quando in realtà dobbiamo iniziare a dialogare con Autolinee Toscane e la Regione per implementare il Trasporto Pubblico andando così a offrire alle persone, sopratutto nel periodo estivo e nei weekend, una valida alternativa alla automobile. Da riscontrare la totale assenza di spazi di aggregazione per i giovani e per le persone anziane. Con i fondi del PNRR, (ottenuti dal Presidente CONTE) sarebbe stato possibile cogliere l’opportunità di progettare una piscina pubblica o degli spazi sportivi. Vi è una evidente carenza dei servizi base come la sanità e la sicurezza, ad esempio, manca un presidio medico (anche se a Marina cercano di ripristinare la Croce blu al posto della Pubblica assistenza che è fallita) ed sulla sicurezza, a Tirrenia la stazione dei Carabinieri è aperta solo di mattina, in altri orari è necessario rivolgersi a Marina se non a Pisa, e assenza di accorgimenti minimi come l’ illuminazione intelligente, telecamere ed il vigile del Litorale. Dobbiamo restituire alla città e nello specifico alle periferie, strumenti partecipativi per riavvicinare i cittadini alla vita della propria comunità. L’introduzione ad esempio del Bilancio partecipativo è funzionale quando su un territorio viene praticato un percorso di dialogo sociale che tocca il ‘cuore’ economico/finanziario dell’amministrazione, puntando a costruire forti legami ‘verticali’ tra istituzioni ed abitanti, e contemporaneamente solidi legami ‘orizzontali’ tra i cittadini le loro organizzazioni sociali” È un territorio che vive solo grazie alle idee di coloro che investono ma questo non basta : la politica deve essere capace di dare anche nuove opportunità a questo territorio allargando l’offerta di servizi di qualità. Mancanza di una visione complessiva , che ha generato solo un inefficace utilizzo di denaro pubblico. Serve una strategia capace di salvaguardare gli interessi legittimi dei residenti e allo stesso tempo capace di generare elementi ed occasioni di attrattiva , che oggi esiste solo grazie alla presenza del mare e di pochissimi servizi.