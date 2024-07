Dopo il fuoco di fila sull'opportunità, ora c'è la contestazione anche su un'incompatibilità. Ieri, 9 luglio, le opposizioni in Consiglio comunale Sinistra Unita, Partito Democratico, La Città delle persone e Una Città in Comune, hanno a più voci contestato la scelta dell'amministrazione di nominare l'ex assessore Pierpaolo Magnani come nuovo presidente della Fondazione Teatro di Pisa. Oggi i consiglieri Pd Matteo Trapani e Silvia Pagnin rilevano un'ulteriore questione: la legge Severino.

"Ancora una volta il Sindaco Conti ha fatto un passo falso con una nuova nomina - scrivono in una nota i dem - era assessore nella precedente giunta e la legge Severino parla chiaro. In base all'articolo 7 comma 2 Dlgs 39/2013 i componenti della giunta di un Comune non possono essere nominati al vertice di un ente di controllo pubblico comunale, come di fatto è il Teatro Verdi, prima di due anni dalla conclusione dell'incarico. Magnani è stato assessore fino allo scorso anno, il suo incarico è inconferibile".

"Non è possibile che Conti in questa nuova consiliatura continui a fare errori su errori proprio sul tema delle nomine pensando più a se stesso che alla città - attaccano Trapani e Pagnin - riteniamo curioso anche il fuoco che si è aperto contro lo stesso sindaco da tutte le forze di maggioranza. La stessa non accettazione di un membro del Cda denota il fatto che il sindaco ha fatto tutto di testa sua e probabilmente con qualche fidato suggeritore, evidentemente non del tutto adeguato. Questa vicenda tuttavia rallenta ancora di più la soluzione dei problemi posti dai sindacati sulla difficoltà dei lavoratori e le ingerenze della politica e rappresenta un pessimo segnale proprio alle porte della nuova stagione".

"Dopo le note vicende sul comandante della Polizia Municipale, che hanno visto il ritiro della prima nomina, un nuovo problema creato dallo stesso sindaco Conti che in questi mesi ha oggettivamente perso il controllo in città. Per chiarire le dinamiche, dopo aver approfondito la questione, abbiamo già depositato nelle scorse ore un question time al sindaco ed eventualmente porremo la questione nelle relative commissioni di controllo", concludono i consiglieri Pd.