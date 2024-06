"Siamo preoccupati dalla mancanza assoluta di pianificazione turistica da parte del Comune di Pisa relativamente alla comunicazione che incentiva l'utilizzo del trasporto pubblico locale, perché è questo il quadro che emerge in sostanza dalla risposta al nostro question time sulla mancata promozione del potenziamento delle linee dei bus". I consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfiddo ed Emilia Lacroce attaccano la giunta sulle modalità di come si intenda far conoscere le nuove linee, in particolare quella tra la Sesta Porta e il Parco di San Rossore e quella tra il parcheggio di via Pietrasantina e i Lungarni.

"Abbiamo ascoltato giustificazioni confuse - scrivono i consiglieri circa lo scorso Consiglio comunale - tra cui i presunti ritardi di coordinamento tra Autolinee Toscane e il Parco di San Rossore nella definizione della segnaletica, che avrebbero tardato l'avvio del servizio. Sulla circolare dei Lungarni, invece, non siamo riusciti a conoscere nessun dato relativo all'utilizzo. Tutto questo stride parecchio coi mega annunci su questi servizi che la giunta ha dato a mezzo stampa nei giorni scorsi, immediatamente dopo la presentazione del nostro question time che denunciava un vuoto di pianificazione e promozione. In buona sostanza, siamo a giugno e la parte di promozione turistica relativa ai trasporti pubblici che spetta al Comune sta a zero, così come stanno a zero le informazioni sui portali turistici ufficiali. E' così che la giunta pensa di informare e accogliere le persone che vengono a visitare la nostra città e che si devono spostare per godere delle sue bellezze?".