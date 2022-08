"Serve maggiore sicurezza nel carcere Don Bosco"

"Ho visitato oggi (venerdì 26 agosto, ndr) la Casa Circondariale di Pisa con Enrico Della Porta della segreteria regionale di Uil-Pa per accertarmi delle condizioni in cui si ritrovano a lavorare gli agenti della Polizia Penitenziaria". Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato unico del centrodestra al collegio uninominale Pisa-Livorno al Senato. "Abbiamo incontrato il comandante del personale che ci ha rappresentato alcune delle problematiche interne al carcere".

"Stiamo parlando di un istituto penitenziario che ospita 280 detenuti sebbene la capienza sia di 198, gestiti con 3 ispettori a fronte di 20 richiesti, un edificio ormai strutturalmente vetusto e che richiede necessariamente una ristrutturazione. Abbiamo riscontrato la preoccupazione di tanti agenti che stanno facendo con merito il loro lavoro e chiedono da parte del governo più attenzione: nei mesi precedenti si sono registrati diversi casi di aggressione ai danni degli agenti e anche gli ultimi due comandanti sono stati aggrediti. Manca la sicurezza ma c'è un'eccessiva burocrazia che ritarda gli interventi tempestivi, ad esempio nei casi di richiesta di perquisizioni straordinarie. Sono convinto che il prossimo governo prenderà in mano la situazione del riordino del sistema penitenziaria e nello specifico anche di Pisa".