Manganellate a studenti: Consiglio comunale urgente a Cascina

Domani, giovedì 7 marzo, alle 17.30 si terrà un Consiglio comunale urgente in adunanza aperta per discutere dei 'Gravi fatti accaduti durante la manifestazione studentesca tenutasi a Pisa il giorno 23 febbraio 2024'. La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’ente. A seguire il Consiglio comunale proseguirà in seduta straordinaria con due punti all’ordine del giorno proposti dai gruppi consiliari di maggioranza (La città delle persone - Cascina, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico): prima la mozione per l’identificazione del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, poi l’odg per esprimere solidarietà alle studentesse e agli studenti scesi in piazza per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.