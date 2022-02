Il Partito Comunista chiama a raccolta contro il governo Draghi: manifestazione sabato 26 febbraio

Il Comitato No Draghi promuove una giornata di protesta nazionale contro il governo: il Partito Comunista toscano aderisce e annuncia la manifestazione che si terrà sabato 26 febbraio in piazza XX Settembre, a partire dalle ore 15. "Il momento è certamente tragico per i lavoratori, gli autonomi, le partite iva e le piccole aziende. Quindi scendiamo in piazza, perchè è dove si deve stare per protestare" comunica il partito. Sarà presente il Segretario Regionale Toscana Francesco Sale.

"E' ora di dire basta a Draghi. Con il governo del banchiere, sostenuto da NATO, UE e da tutti i partiti del parlamento, saremo sempre più poveri. Nell'ultimo anno è aumentato tutto, dalle bollette alla benzina, dal pane a tutti i prodotti alimentari, inoltre è aumentato anche il precariato nel lavoro e la disoccupazione. L'unica cosa che non è aumentata sono stati gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici. Le fabbriche stanno chiudendo oppure delocalizzano senza che venga posto loro un freno, lasciando così migliaia di operai senza lavoro e migliaia di famiglie senza reddito. Stanno chiudendo le piccole imprese e gli artigiani a causa del caro bollette, ormai diventato insostenibile per loro come per tutti i cittadini. In tutto questo il governo privatizza tutto ciò che può creando ancora più disservizi, dall'istruzione alla sanità, ormai devastata da anni di tagli, mentre i miliardari e le multinazionali continuano ad arricchirsi sulle spalle dei lavoratori. E' ora di dire basta a tutto questo. E' giunto il momento di essere uniti contro il governo Draghi, contro la guerra e contro il massacro sociale che stanno attuando".