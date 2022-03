"Contro la guerra? Iniziamo smilitarizzando i nostri territori"

Il Sindacato di Base Cub Pisa aderisce alla manifestazione promossa da 'No Camp Darby' e dà appuntamento alle ore 15 di sabato 19 marzo davanti al sacrario dei Caduti di Kindu, a poche centinaia di metri dall'aeroporto militare di Pisa.

"Chi pensa - scrive il sindacato - che la guerra si possa fermare prendendo le parti della Ucraina, opera solo una scelta di campo a fianco della Nato e del suo allargamento, riporta notizie del conflitto a senso unico e funzionali alla guerra. Chi pensa che il sostegno militare all'Ucraina sia la soluzione migliore dimentica quanto accaduto negli ultimi 30 anni con il ricorso costante alle guerre per superare la crisi di sovrapproduzione e al fine di depredare interi popoli delle loro risorse seminando distruzione e morte".

"Vogliamo combattere le politiche occidentali di aggressione economica e militare, non siamo certo noi ad avere esaltato Putin per anni intrattenendo rapporti economici con gli oligarchi russi accolti in occidente nel nome delle privatizzazioni e liberalizzazioni, osannati come proprietari di società sportive. La guerra ha sempre ripercussioni negative sulle condizioni di vita dei lavoratori, embargo e conflitto in corso indeboliranno soprattutto i paesi europei più deboli come l'Italia. Militarizzare porti e aeroporti, aumentare le spese militari, non riconvertire le industrie di armi è il miglior favore reso alla guerra. Le recenti disposizioni impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano confermano che il nostro paese si sta preparando alla guerra, invitando i militari a garantire la massima efficienza di tutti i sistemi d'arma e la massima operatività dei corpi. Come dicevamo tanti anni fa, disertiamo la guerra e rifiutiamo il falso pacifismo di chi ha scelto già da che parte stare ossia a fianco della Nato, della militarizzazione dei territori spendendo ingenti capitali sottratti a scuola, reddito, salario, sanità e welfare".