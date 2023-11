"A Peccioli rifiuti e spazzatura", il sindaco risponde ai manifesti contro la fusione: "Sono offensivi"

Ha fatto scalpore nelle comunità di Lajatico e Peccioli la comparsa di manifesti contro la fusione fra i due comuni, progetto che va avanti ormai da anni. L'ultima tappa è stata la deliberazione del Consiglio regionale, che apre la strada al referendum consultivo. L'iniziativa è del comitato 'Lajatico non è fusione', attivo anche su Facebook, account seguito da 178 follower al 17 novembre 2023. "Lajatico non è fusione nasce per un motivo principale, l'amore e l'attaccamento al proprio territorio", riporta sulla pagina. A colpire è il testo presente sul manifesto, diffuso anche via social: "Cosa hanno in comune Lajatico e Peccioli? NIENTE. Anche la natura, per mezzo del fiume Era, ha voluto sempre segnare la diversità! A PECCIOLI: rifiuti e spazzatura. A LAJATICO: unicità e verdi boschi. Al referendum per la fusione, vota NO".

Il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni ha voluto replicare: "Il comitato di Lajatico, con a capo l’ex sindaco Fabio Tedeschi, ha prodotto dei manifesti che sono inqualificabili e impresentabili. Oltre a violare la legge elettorale, sono offensivi per il Comune di Peccioli e poi anche per il Comune di Lajatico e per questo valuteremo il da farsi. Detto ciò li ringrazio comunque di questa iniziativa perché se ciò servisse a tirar fuori quello che secondo gli autori sarebbe il vero spirito degli abitanti di Lajatico, è bene che ciò esca con tutta la sua forza prima che sia troppo tardi. Con persone che hanno queste idee così scadenti e inqualificabili sia del proprio Comune, considerandolo solo posto pieno di boschi, sia del Comune di Peccioli, con un’idea così sprezzante, non potremmo fare nulla di buono insieme. C’è da chiedersi anche con quelle idee cosa potrebbero fare da soli: assolutamente nulla, ma di questo a quel punto non sarebbe più interessante".

"Siamo convinti che Lajatico sia molto molto di più di un concentrato di boschi. Così come Peccioli, grazie al lavoro degli ultimi trent’anni, ha messo in piedi l’unica azienda sociale che c’è nel territorio nazionale fino a essere un punto di riferimento, esempio per un pubblico nazionale e internazionale. E ovviamente questa cosa per chi non vuol capire è difficile da digerire e si preferisce offendere". Prosegue poi Macelloni difendendo la scelta della fusione: "Queste due realtà messe insieme su propositi di correttezza amministrativa e visione per il futuro, come riportato con chiarezza nella brochure che le due amministrazioni comunali hanno distribuito a tutte le famiglie, possono fare tantissime cose importanti per i propri cittadini e per l’intero territorio della Valdera. E per questo noi a Peccioli sosteniamo con forza la proposta di un Comune unico".

In conclusione, Macelloni sostiene che "è chiaro che l’ambizione del comitato contro la fusione sarebbe quella di fermare il progetto per riuscire più facilmente a candidarsi nel loro Comune di appartenenza. Poco importa, poi, di quello che potrebbero fare".