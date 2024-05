"Manto stradale dissestato, disabile resta in casa per timore di cadere"

La situazione difficile vissuta da una residente del centro di Pisa è stata presa a cuore dal consigliere comunale de La città delle persone Paolo Martinelli, che racconta il caso, prendendolo come stimolo per intervenire: "Qualche giorno fa la signora Moira mi ha scritto per segnalare le difficoltà che vive come persona con disabilità nella strada dove abita, via Galvani, trovandosi spesso costretta a stare in casa per il timore di cadere uscendo di casa. Sono andato a trovarla e con lei ho incontrato anche altri residenti per vedere insieme le criticità. Via Galvani è una strada stretta in ztl a doppio senso dove passano, pur non essendoci spazio, molte auto, pedoni, turisti, perché collega rapidamente la zona della Torre attraverso via Santa Maria con la zona della Sapienza".

"Il manto stradale - spiega Martinelli - è effettivamente completamente dissestato, con lastroni di pietra sconnessi, buche e dislivelli pericolosissimi per tutti, in particolare per le persone con disabilità. Il rumore dei lastroni smossi dalle auto inoltre disturbano la quiete notturna dei residenti. Durante il nostro incontro, Moira mi ha anche raccontato l'episodio di una famiglia di turisti con un ragazzo in sedia a rotelle che ha dovuto sollevare di peso la carrozzina per tutto il tratto fino all'arrivo in via Santa Maria. E' una scena umiliante, non per quella famiglia, ma per la città".

"La signora Moira - insiste il consigliere - segnala all'Amministrazione questi problemi e i quotidiani inciampi di cittadini e turisti dal 2019, ma dopo 5 anni niente ancora è stato fatto. Tra i cantieri aperti nella zona nessun intervento è stato previsto per via Galvani nonostante le molteplici segnalazioni e promesse. Come consiglieri comunali è nostro dovere essere al fianco dei cittadini nelle loro battaglie per una città pienamente accessibile e inclusiva, presenteremo per questo come gruppo La città delle Persone un atto in Consiglio comunale sulla situazione di via Galvani. Nel frattempo, però, voglio dare il massimo risalto a questa situazione, nella speranza che in qualche modo si possa intervenire prima dei tempi lunghi di calendarizzazione dei lavori del Consiglio, per permettere alla sig.ra Moira e a tutte le persone di poter rendere effettiva l'accessibilità di questo pezzo di città".