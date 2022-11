Marcello Lazzeri è il nuovo segretario della Lega: "Il partito deve tornare forte sul territorio. E guardare ai giovani"

"Una soddisfazione enorme, inaspettata per la portata con cui si è verificata". Marcello Lazzeri è il ritratto della felicità e dell'orgoglio all'indomani della nomina a nuovo segretario della sezione pisana della Lega. Medico in pensione e padre di un figlio di 21 anni, succede a Edoardo Ziello, confermato al Parlamento tra le file dei deputati leghisti. "I militanti mi hanno premiato con la maggioranza al primo giro di consultazioni - prosegue - e questo attestato di stima mi stimola a impegnarmi al massimo delle mie qualità per poter risollevare il partito".

Il nuovo segretario non si nasconde dietro a un dito e sottolinea il dato uscito dalle urne delle ultime elezioni politiche, dove la Lega sia a livello nazionale che nell'ambito pisano ha accusato "un notevole calo delle preferenze. Dobbiamo sforzarci di comprendere le cause di questo scollamento con gli elettori e intercettare i loro malumori, le loro necessità, le loro richieste. Soltanto battendo le strade potremo recuperare consensi". Secondo Marcello Lazzeri l'aspetto principale che ha minato la base del partito alle recenti elezioni "è la fiducia. I cittadini, prostrati da una serie di fattori fortemente negativi e critici, hanno smarrito la fiducia che deponevano nei confronti del partito".

Servirà, secondo il segretario cittadino, "un lavoro 'a quattro mani'. Gli amministratori da una parte, gli elettori dall'altra: il confronto e lo scambio di pareri dovrà essere reciproco. La comprensione è la chiave di volta per poter ritornare con forza a recitare un ruolo di protagonisti". Altrettanto serenamente Lazzeri afferma: "Riportare la Lega al dato ottenuto nelle Politiche del 2018 è utopistico. Un obiettivo decisamente più raggiungibile è tornare sopra la soglia del 10%. Sono voti che punto a raccogliere tra gli elettori scontenti di centrosinistra, perché sarebbe controproducente andarli a togliere ai nostri alleati. Anche perché l'orizzonte delle Amministrative di giugno 2023 è molto vicino e il partito dovrà rafforzarsi per poter supportare la coailizione che sostiene la conferma di Michele Conti".

La linea della Lega pisana è "di totale supporto al sindaco, che poco più di quattro anni, assieme alla sua giunta, ha realizzato molti obiettivi che per decenni erano rimasti soltanto sulla carta. La cittadinanza gliene rende merito e questo aspetto è fondamentale per la corsa alla rielezione. Sappiamo che le Amministrative sono una partita totalmente differente rispetto alle Politiche, ma non dobbiamo abbassare la guardia cullandoci nella convinzione che la comferma di Conti sia scontata. La coalizione di centrodestra e delle due liste civiche già allineate con la candidatura di Michele Conti dovranno lavorare sodo per centrare il risultato".

Da parte del segretario uscente e deputato Edoardo Ziello "ci sarà una spoda solida e un sostegno costante alla città, al partito e allo schieramento di centrodestra. Stringendomi la mano, dopo la mia nomina, mi ha assicurato che il suo supporto non mancherà mai. Da parte mia sono estremamente felice che Ziello sia riuscito a ottenere la conferma del seggio in Parlamento, perché nella passata legislatura ha sempre fatto valere le istanze della città e del territorio, mettendosi in mostra con un ottimo lavoro".

L'ultimo pensiero del nuovo segretario leghista è rivolto ai giovani, "i cittadini del futuro. Sono la fascia di popolazione che più ha risentito delle problematiche del lockdown a livello sociale prima, formativo e lavorativo in seconda battuta. E' soprattutto con loro che la Lega, e la politica più in generale, deve dialogare per ricostruire un rapporto di fiducia concreto ed efficace. La mia missione sarà quella di lavorare con loro, su di loro e per loro, coinvolgendoli per il bene della città".