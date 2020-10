Politica: Marco Landi nuovo commissario provinciale della Lega

A seguito delle dimissioni di Gabriele Gabbriellini da segretario provinciale della Lega Pisa il consigliere regionale Marco Landi è stato nominato Commissario per Pisa e provincia. E' quanto rende noto il Carroccio con una nota stamp.

"Ringraziamo Gabriele per quanto fatto finora - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - siamo certi che il nuovo referente del nostro partito nel pisano saprà gestire al meglio la Lega pisana in attesa del congresso locale. Il nostro primario obiettivo, anche a livello toscano è quello di radicarci sempre più capillarmente su tutto il territorio, aprendo pure nuove sedi per favorire un dialogo sempre più diretto con i cittadini".

"Sono onorato del nuovo incarico - dichiara Marco Landi - per la fiducia accordatami ed assicuro il massimo impegno. Colgo altresì l'occasione per rendere merito a chi mi ha preceduto e responsabilmente mi adopererò a traghettare il partito verso il congresso locale che si terrà nei prossimi mesi".