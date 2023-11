Mareggiata a Marina di Pisa: approvata la mozione per stanziare risorse e chiedere interventi della Regione

Il Consiglio comunale di Pisa invita il Sindaco e la Giunta "a valutare tutti gli strumenti necessari per dare corso alla fase emergenziale per la messa in sicurezza dell'abitato di Marina di Pisa; a stanziare dei fondi straordinari sia per l'emergenza che per le successive azioni, così come la Regione Toscana, ognuno per la propria competenza, per gli interventi tecnici risolutori immediati, ivi compreso valutare la possibilità di prorogare il pagamento della seconda rata Tari in scadenza il 15/12 al 15/4/2024 in riguardo alle utenze sia commerciali che domestiche che siano rimaste danneggiate a seguito degli eventi noti; a chiedere con estrema urgenza alla Regione fondi sia per l'emergenza stessa, che per interventi risolutori promessi da tempo in prima persona dal Governatore Giani; a prendere in considerazione per gli interventi in oggetto i progetti ritenuti più adeguati dai tecnici, anche strutture come i 'tretrapodi' adoperati ovunque per la difesa delle coste e dei porti, o comunque soluzioni tecniche ritenute adeguate e attuabili da subito".

E' stata approvata nell'assemblea di ieri, 6 novembre, una mozione relativa al maltempo dello scorso 3 novembre. Una mareggiata, come è noto, ha invaso l'abitato, causando notevoli danni, come quelli patiti dal Bagno Gorgona. Il primo firmatario della mozione urgente, votata dalla maggioranza, è il capogruppo di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini. Fa seguito al sopralluogo avvenuto sempre a Marina il 4 novembre da parte del presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sindaco Michele Conti. Quest'ultimo aveva assicurato condivisione di intenti con l'ente regionale circa le dighe soffolte: "Il Comune di Pisa mette a disposizione da subito un milione di euro e anche la Regione è disposta a fare la propria parte. Non c’è più tempo da perdere, i progetti ci sono, vanno realizzati".

Fra i considerata alla base mozione, c'è l'analisi in cui il documento "evidenzia in modo drammatico l'inadeguatezza delle opere di difesa presenti: le dighe soffolte delle 'spiagge ghiaia' in special modo la necessità di completamento della cella 4 con la quantità di ghiaia adeguata e la diga sommersa che ha di nuovo causato la fuoriuscita di tutte le pietre di marmo della spiaggia sulla strada; le dighe tradizionali di massi che non svolgono più il loro compito, con gli spazi tra le stesse fonte di tracimazioni tali che la forza delle onde ha divelto muri, palizzate, spostato massi, rovesciato panchine e arredi pesantissimi". Fra i danni segnalati ci sono "enormi voragini che si sono aperte in corrispondenza della zona della Piazza Viviani vicino alla Piazzetta Verdigi", e "le falde acquifere si sono rialzate allagando di acqua dolce alcune cantine delle case del Lungomare".