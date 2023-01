Matteo Trapani (Pd) sulla Croce Azzurra sul litorale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La vicenda della Croce Azzurra sul litorale è paradossale. La comunità del litorale è riuscita in questi mesi a rimettere in piedi una struttura che può fornire una prima assistenza sul territorio grazie alla generosità di molte e molti. In questi mesi è stato chiesto al Comune di aiutare nella ricerca di una sede dove poter svolgere le attività ed è stata votata una mozione all'unanimità. Molte le promesse, in particolare dal segretario della Lega Lazzeri e del Sindaco Conti, che si sono susseguite fino ad oggi quando si apprende che la Croce Azzurra non avrà la sede per disinteresse del Comune. Per questo abbiamo chiesto subito una Commissione urgente e faremo tutto quello che è in nostro potere per portare l'amministrazione a non venir meno alle promesse. In questi anni l'assistenza e il volontariato hanno rappresentato una punta di diamante e presidio insostituibile della nostra città e il fatto che il Comune se ne disinteressi lasciando senza servizi tutto il litorale, che ne ha bisogno sia nei periodi invernali che in quelli estivi, è una osa inconcepibile e rende evidente quanto ormai questa amministrazione sia alla fine della propria esperienza e non riesca a portare a termine (o non voglia) le richieste che provengono dalla sua comunità.