"Tutti i medici specializzandi facciano percorsi formativi obbligatori nei Pronto Soccorso"

Il consigliere regionale pisano di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, interviene in relazione alle difficoltà nelle quali si trovano i Pronto Soccorso, da tempo sotto la soglia standard di personale. "L’allarme - dichiara - è dovuto anche all’incapacità della politica di trovare un’adeguata soluzione. Come Fratelli d’Italia da mesi abbiamo depositato una proposta di legge nella quale, in accordo con le università, si prevedono per tutti i medici specializzandi, e non soltanto per quelli del comparto emergenza/urgenza, percorsi formativi obbligatori nei Pronto soccorso. Così come avviene nella quasi totalità dei paesi occidentali e come avviene in Italia per le professioni infermieristiche. Così facendo potremmo avere 3000 medici specializzandi disponibili già nei prossimi mesi e a costi ridotti. Il medico specializzando non interverrà, ovviamente, sul codice rosso ma potrà supportare il personale in tutta quella miriade di casi con livello di rischio inferiore riducendo così i carichi di lavoro e alleviando lo stress dei medici di ruolo".

"Al Governatore Giani - conclude - diciamo che, prima di continuare a chiedere più risorse al Governo, dovrebbe, intanto, avere l’onestà intellettuale di riconoscere che la premier Meloni ha messo sulla sanità 2 miliardi e mezzo di euro in più rispetto ai governi precedenti. Inoltre, dovrebbe pensare ad organizzare diversamente e con maggiore efficienza la sanità toscana".