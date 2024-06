Microcriminalità litorale pisano, Barsantini: "Telecamere e poliziotto di quartiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il problema della microcriminalità sul litorale pisano e non solo è indubbiamente un fenomeno inquietante che si presta a numerose interpretazioni ma bando alle cause sta di fatto che la sicurezza dei cittadini e del territorio in senso lato è un bene insostituibile che deve essere garantito e compito di ogni Amministrazione è quello di lavorare per trovare soluzioni.

Non condivido le affermazioni rilasciate da Rindi e Pieragnoli relative ad una escalation di furti e scippi peraltro non confermata da nessuna documentazione ma è doveroso domandarsi cosa fare. La soluzione non è semplice anche per la particolare posizione geografia del litorale pisano dove, specialmente nelle zone più decentrate ovvero Tirrenia e Calambrone, il controllo del territorio è più difficile e numerose abitazioni hanno adottato la presenza di cani da guardia per dissuadere l’ingresso di ladri e\o malintenzionati.

Per quanto riguarda Marina di Pisa e le zone litoranee nelle quali la densità di centri commerciali è maggiore una iniziativa da prendere in considerazione da parte dell’amministrazione e dei gestori di esercizi pubblici può essere rappresentata dalla collocazione strategica di telecamere e sistemi di allarme di vario genere.

Un’ipotesi sulla quale riflettere potrebbe essere anche l’istituzione del poliziotto di quartiere sul modello anglosassone in sinergia con i Carabinieri che hanno organici ridotti e compiti complessi.

L’impegno dell’Amministrazione sarà comunque quello di dare continuità alla presenza dei vigili nel distaccamento della Polizia Municipale di Marina di Pisa con potenziamento dell’organico nella stagione estiva che li vedrà impegnati non solo nel controllo della microcriminalità ma anche sicurezza stradale, controllo licenze, suolo pubblico ecc.

Purtroppo paghiamo la politica sbagliata in termini di sicurezza delle precedenti Amministrazioni che invece di investire nella sicurezza hanno smantellato la sede distaccata di PM di Tirrenia. Un’ultima considerazione riguarda l’ostilità manifestata dall’opposizione in Consiglio Comunale di fronte alla proposta di un incremento delle forze dell’ordine in città ed in periferia etichettando la maggiore tutela della sicurezza dei cittadini come “militarizzazione” del territorio.

Consigliere Comunale FdI

Dott. Stefano Barsantini

Marina di Pisa, 14 giugno 2014