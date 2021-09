A Monteverdi Marittimo cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Approvato all' unanimità nel Consiglio Comunale odierno il punto all' ODG per la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. '' Anche la nostra comunità ha contato i suoi morti e dispersi nella Grande guerra. Mossi dalla volontà di ricordare e onorare il sacrificio di coloro che nelle varie prove che la storia ci ha presentato, non si sono fatti da parte. Vivo è il ricordo dei dei nostri soldati, uomini e donne, nelle missioni di pace dove la nostra Repubblica è stata in prima linea nello scenario mondiale, dall' eccidio di Kindu ai caduti in Iraq.'' ha esposto il Presidente del Consiglio Comunale Carlo Quaglierini. L' Amministrazione Comunale, nella sua massima rappresentatività collegiale ha deciso di aderire quindi all' iniziativa '' Milite ignoto, cittadino d' Italia'' promossa da Anci e dalle associazioni combattenti e reduci. Tutte sono invitate ai festeggiamenti in corso di organizzazione. '' Ben 35 caduti ha avuto la nostra piccola comunità. Da oggi quando volgeremo lo sguardo verso i monumenti del nostro comune, che ricordano i nostri valorosi compaesani, ci sentiremo un pò di più parte della storia d' Italia''.