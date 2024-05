"Il ministro Bernini torna a Pisa, non ci faremo intimidire dai nemici della democrazia"

"Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini tornerà a Pisa, dopo che giovani facinorosi, pseudo studenti, la scorsa settimana hanno proibito a dirigenti e militanti del nostro partito di prendere parte a un incontro con il ministro". Lancia così l'appuntamento di domani, 24 maggio, il segretario regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, ricordando in modo piccato la contestazione del 18 maggio scorso che poi ha portato all'annullamento dell'incontro previsto in un bar del centro storico.

"La Bernini tornerà per parlare di elezioni europee - aggiunge Stella - e ci auguriamo che le sia consentito di poter esprimere le sue idee e le sue opinioni. Per questo lanciamo le piazze per la libertà, 50 luoghi della Toscana collegati in diretta con Pisa, 50 luoghi di libertà in tutta la regione". Il ministro Bernini sarà alle 16.30 al The Rif Boutique Hotel, in via Andrea Pisano a Pisa, per tenere l'incontro originariamente previsto la settimana scorsa.

"In pochi giorni - insiste Stella - si sono verificati in Toscana diversi episodi di violenza e atti vandalici ai danni di esponenti di Forza Italia e del centrodestra: prima l'aggressione degli studenti pro Palestina dell'Università di Pisa nei confronti degli Studenti per la Libertà (episodio denunciato dagli stessi studenti); poi la vandalizzazione dell'auto del nostro candidato sindaco a Empoli, Simone Campinoti; l'altro giorno è stato incendiato il portone di casa dell'anziana madre del nostro candidato sindaco a Borgo a Buggiano. Contro questi ripetuti atti di violenza e intimidazione, Forza Italia è un faro di libertà contro la dittatura del pensiero unico, ed è davvero grave e diseducativo che gli esponenti del Pd e di tutta la sinistra non abbiano espresso parole di condanna".