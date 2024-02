Visita toscana e pisana per il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli

Venerdì 9 febbraio 2024 il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in Toscana. Nel suo giro toccherà anche la Provincia di Pisa, in particolare i comuni di San Giuliano Terme e Cascina.

Questo il programma:

Montecatini Terme

Ore 10

XIII Assemblea Nazionale Anci Giovani 'L’Italia è più bella' – Teatro Verdi di Montecatini Terme, Viale Giuseppe Verdi, 45 Montecatini Terme (PT)

San Giuliano Terme

Ore 15

Visita presso il Centro Polifunzionale Socio-Assistenziale 'Le Vele' via F. Giovannini, 15 Loc. Carraia - S. Giuliano Terme (PI)

Cascina

Ore 17

Visita presso la Nuova Casa 'La Misericordia' via Nazario Sauro snc – accesso da Via Terracini, 2

Cascina (PI)

Navacchio

Ore 18

Visita presso 'l’Auditorium della Misericordia' via Cammeo, 24 – Navacchio (PI)