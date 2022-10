Mobilità e urbanistica, Nerini: "Invitiamo il nuovo Retore Zucchi in Prima Commissione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Al nuovo Rettore dell'Ateneo Pisano Prof. Riccardo Zucchi facciamo i nostri auguri per la elezione invitandolo da subito ad attuare quella sinergia che leggiamo con piacere nel suo programma. L'Università è il più grande costruttore edile in città, il suo patrimonio è enorme, ma sono tantissime le strutture poco o non usate che spesso versano in condizioni disastrose.Negli anni la città non è stata coinvolta nelle scelte fatte e si anche troppo usato il famoso “Art. 81” che prevede solo un parere comunale per deroghe al regolamento urbanistico per ampliamenti e ristrutturazioni. C'è un estremo bisogno di strutture pubbliche e la più importante è il Palazzo dei Congressi, che Noi vediamo da sempre all'interno dell'ex Santa Chiara. Per questa che è una delle più grandi partite urbanistica del Centro Italia, l'Università deve essere il motore propositivo intervenendo dove solo investimenti pubblico-privati possono essere vincenti. Con gli atti come il Piano Strutturale, l'Amministrazione ha tracciato una rotta che vede abbandonare il progetto di una Cittadella Aeroportuale con grande consumo di suolo, mentre le strutture del Santa Chiara recuperate e adattate sarebbero un catalizzatore per lo sviluppo della congressistica internazionale in una location unica al mondo, senza contare gli sforzi messi in campo con il PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) per la tramvia e la sua intermodalità e il nuovo approccio ai quartieri nord come smart-city della Variante Porta a Lucca-Stadio. La Commissione Consiliare che ho l'onore di presiedere sarà ben felice di ospitare il Rettore per parlare con i rappresentati politici su questi temi non appena sarà possibile.

Maurizio Nerini

Presidente 1°CCP