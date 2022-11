Mobilità e viabilità, Rizza (Pd): “Immaginiamo la Pisa del 2030, sostenibile e con servizi di qualità. Porta a Lucca, Gagno e I Passi in posizione strategica, siano il fulcro della mobilità sostenibile di area vasta”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Mobilità, viabilità e comunità sono tre concetti che vanno tenuti insieme per migliorare la qualità della vita delle persone nei quartieri”. Così il segretario del circolo del Partito Democratico “Porta a Lucca, Gagno e I Passi, Porta Nuova, Davide Rizza, sui temi della mobilità e della viabilità nei quartieri. “È solo se si ragiona per inclusione, mettendo al centro la comunità, che si può ottenere una città davvero sostenibile, vale anche per i delicati temi legati agli spostamenti all’interno dei quartieri, tra di essi e verso l’esterno. Va immaginata la Pisa del 2030 – prosegue Rizza –, per la quale bisogna fare uno sforzo, senza limitare il ragionamento alla situazione attuale e ai bisogni contingenti, che pure meritano risposta”. “Il cambiamento richiede, insomma, un ripensamento della mobilità verso il concetto di sostenibilità, vale a dire una riorganizzazione dei movimenti dei cittadini per ridurre l’inquinamento e decongestionare il traffico. Si crea quindi una congestione generalizzata della città e della sua periferia, dovuta anche all’assenza di tangenziali capaci di gestire e smaltire questo traffico giornaliero, e, nel periodo estivo, anche il traffico aggiuntivo da e verso il litorale”. Per quanto riguarda Porta a Lucca, Gagno e I Passi, il segretario pensa ad una mobilità sostenibile ridisegnando il traffico nella periferia della città.



“Ad esempio – sottolinea –, Porta a Lucca dovrebbe essere regolamentato a zona 30 con rilevatori di velocità; l’inquinamento acustico dovrebbe essere sanzionato come da codice della strada; i percorsi ciclabili sia in essere che nel futuro dovrebbero avere l’attrattiva logistica e la continuità spaziale per essere usufruiti e non per causare un restringimento della sede stradale con disagi e imbottigliamenti ulteriori per il traffico, cosa che in certi casi accade. Oltre a sperare nel progetto per la realizzazione della cosiddetta metropolitana di superficie tra Lucca, Pisa e Livorno, con il protocollo stilato tra le Camere di Commercio di Toscana Nord Ovest, della Maremma e del Tirreno, con gli enti di riferimento, propongo di migliorare la comunicazione non solo tramite rotaia, ma anche via ciclabile. Lo stesso discorso vale per i collegamenti con il territorio comunale di San Giuliano Terme, comune che vanta una posizione strategica tra la Lucchesia, Pisa e il litorale pisano. Questo progetto potrebbe risultare positivo sia a livello locale e di quartiere, sia per una disegno strategico sostenibile, andando a far incontrare più enti, i quali ne potrebbero beneficiare anche sotto aspetti prettamente turistici e commerciali. Proprio per questo, la messa in comunicazione non tramite ‘gomma’ ma tramite ‘pedali’ potrebbe essere una soluzione all’avanguardia per il quartiere ma anche per il territorio toscano. Insomma, un percorso ciclabile vuoto è una perdita di spazio e di denaro”.



“La crescita e il mantenimento della mobilità sostenibile – prosegue Rizza – richiede anche il supporto dei negozi di vicinato per far sì che le comunità di quartiere ritrovino le loro identità e soprattutto richiede che la viabilità per i disabili sia implementata sia sui percorsi a piedi (marciapiedi e attraversamenti pedonali) che sui mezzi di trasporto. Le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, che potrebbero essere una buona soluzione soprattutto per i più giovani, sono per il momento mezzi che non rispettano in maggioranza il codice stradale e quindi le guide irregolari dovrebbero essere sanzionate a norma del codice stradale”. “Infine – conclude il segretario del circolo –, la cultura della mobilità sostenibile dovrebbe essere insegnata fin dalla scuola, per fornire le giuste informazioni e contribuire allo sviluppo di un corretto senso civico alle nuove generazioni”.