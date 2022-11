Nerini (FdI) risponde a Rizza (PD): "Adesso anche l'opposizione si accorge del buon lavoro di Conti"

'Quando vedi la tua verità fiorire sulle labbra del tuo nemico, devi gioire, perché questo è il segno della vittoria' diceva Almirante. Esordisce così il consigliere cmunale di maggioranza Maurizio Nerini, in relazione alle affermazioni di Davide Rizza, segretario del circolo PD dei quartieri I Passi e Porta a Lucca. "Ora che la maggioranza di Conti ha declinato le scelte per Pisa 2050 come base di una rielezione alle prossime amministrative, quelli del PD si sono accorti che per migliorare la qualità della vita delle persone nei quartieri sono essenziali gli interventi di mobilità sostenibile, viabilità e comunità e Rizza si spertica sulla assoluta necessità delle tangenziali, dimenticandosi che, almeno quella nord-est, è bloccata da veti incrociati del suo stesso partito".

"Ma è giovane e forse ignora anche che i problemi che abbiamo sulla viabilità sono dovute alle scelte urbanistiche scellerate volute dalle giunte di sinistra che ideologicamente non davano la possibilità di costruire villette alle famiglie pisane, di fatto costringendole a lasciare Pisa e a spostarsi nei comuni limitrofi, sempre dello stesso colore politico, dove però si costruiva sul confine, creando quel devastante pendolarismo giornaliero per tornare al lavoro in una città di servizi. Il nostro obiettivo è, oltre alle grandi infrastrutture, puntare sulla qualità della vita per far tornare i pisani a Pisa e abbiamo ottenuto un qualcosa come 160 milioni di euro di finanziamenti a tutti i livelli per progetti cantierabili: riqualifichiamo interi quartieri, costruiamo parchi cittadini, chilometri di vere piste ciclabili e addirittura due ponti ciclopedonali. Che se ne accorgano dal PD ci fa piacere, ma almeno un'idea originale dall'opposizione potrebbero fornirla".