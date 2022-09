Mobilità, Nerini: "Sperimentiamo la Circolare dei Lungarni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Le pregevoli iniziative per la mobilità dolce in città di questi giorni hanno riportato all'attenzione il dibattito dell'uso dei nostri Lungarni che non può prescindere dalle idee esposte dell'Assessore Massimo Dringoli circa la necessità di una tangenziale che faccia venire meno il traffico di attraversamento della città.

Come maggioranza che governa Pisa abbiamo scritto nei nostri documenti di programmazione cosa vogliamo in merito anche con intuizioni che vengono da molto lontano come quella della Circolare dei Lungarni.

Era infatti il lontano giugno del 2014 quando con un odg della lista civica NAP buttato giù con Diego Petrucci e approvato in Consiglio Comunale, si chiedeva oltre altre cose di metter in atto una nuova “linea Circolare dei Lungarni” per favorire gli spostamenti sui lungarni, utilizzando a tal fine mezzi a basso impatto ambientale, con una lungimiranza di tutto rispetto e che abbiamo inserito sia nel Programma di Mandato che nel PUMS. L'iniziativa però è stata rallentata clamorosamente con la devastante gara del TPL in Toscana e la proposta è adesso in valutazione presso Autolinee Toscane

Corre parallelamente agli altri progetti per le diverse linee tramviarie in città, ma a differenza di queste non impone costi infrastrutturali enormi e potrebbe anche essere messa in funzione da subito sperimentalmente con poca spesa.

Oltre che a favorire la fruizione dei Lungarni si avrebbe anche una connessione con gli autobus che da Piazza Manin che possano portare i turisti sui Lungarni quindi nel centro della città,

Infine rinominando le fermate degli autobus proprio dei Lungarni con i nomi corrispondenti ai relativi luoghi di interesse come ad esempio fermate “Museo Palazzo Reale” “Museo San Matteo” , “Fortezza San Gallo” o “Museo della Grafica” si avrebbe anche a una forma di pubblicità promozionale a costo zero.

Noi siamo pronti a compiere tutti gli atti ulteriori che portino a un notevole cambio di fruizione della città da parte di abitanti e turisti.