Il nuovo sindaco di Montecatini Val di Cecina è il candidato civico e indipendente Francesco Auriemma. Sostenuto dalla lista 'Montecatini vede il futuro', il nuovo primo cittadino ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il 76,23% dei voti (728 preferenze). La nuova maggioranza potrà contare su 7 seggi in Consiglio comunale. Il dato definitivo dei cittadini che hanno espresso il voto segnala un'affluenza del 70,80%, di quasi cinque punti percentuali superiore a quella registrata nel 2018 (65,90%).

Auriemma succede così a Sandro Cerri, che con la maggioranza di centrosinistra ha guidato il Comune per due consiliature consecutive, dal 2013 al 2023. Alle spalle del candidato civico si sono piazzati Nadia Giannelli con il 21,88% (209 voti, che si traducono nei 3 seggi destinati all'opposizione nel nuovo Consiglio comunale), della lista 'Centrosinistra per il comune di Montecatini' espressione della maggioranza uscente, ed Emanuele Giovannini con l'1,88% (18 voti, 0 seggi in Consiglio comunale), per la lista 'Impegno per' che ha ricevuto l'appoggio ufficiale di Fratelli d'Italia e Forza Italia.