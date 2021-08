"Il Comune di Pisa faccia la propria parte per l'accoglienza dei richiedenti asilo afghani"

La crisi afghana ancora al centro delle spinte politiche delle minoranze consiliari del Comune di Pisa. Dopo la mozione lanciata da Diritti in Comune anche gli altri gruppi si organizzano, insieme, promuovendo una mozione urgente per "solidarietà alla popolazione" e per un "impegno per i richiedenti asilo afghani in Italia". I firmatari sono i capigruppo Matteo Trapani per il Partito Democratico, Gabriele Amore per il Movimento 5 Stelle e Antonio Veronese per Patto Civico.

La richiesta primaria a sindaco e giunta di Pisa è quella di "attivarsi tempestivamente per accogliere parte dei richiedenti asilo afghani in fuga dal loro Paese a seguito della grave situazione creatasi con la presa del potere da parte dei talebani". "Molti comuni, anche della nostra provincia e della Toscana - proseguono le minoranze in una nota - hanno già manifestato la propria disponibilità ad accogliere i profughi in arrivo in Italia. Siamo molto preoccupati per tutte le persone coinvolte, specialmente per le donne, le ragazze e i bambini che in questo momento rischiano di essere le principali vittime di violenze e soprusi e di subire un ridimensionamento delle libertà fondamentali, dei diritti e l’accesso ai servizi essenziali".

"Il Comune di Pisa deve fare la sua parte coordinandosi con Anci e le associazioni accreditate del Terzo Settore che sono già al lavoro per offrire supporto e mettere in atto il programma di protezione definito dal Governo. Ci auguriamo - concludono - che tutte le forze di maggioranza e opposizione siano unite nel votare favorevolmente la mozione e a portarla avanti poiché riteniamo che su un tema così importante sia essenziale esprimersi in modo univoco".

Foto ministero della difesa Twitter