Aeroporto, Pieroni al Consiglio regionale: "Anche il 'Galilei' deve essere considerato strategico da Enac"

Il consigliere regionale PD Andrea Pieroni presenta una mozione per chiedere all’esecutivo regionale di intervenire, presso Governo ed Enac, affinché lo scalo di Pisa sia inserito tra quelli strategici del nuovo Piano Nazionale Aeroporti. "L’aeroporto di Pisa e quello di Firenze devono essere inseriti entrambi come scali strategici all’interno del nuovo Piano Nazionale Aeroporti: la Toscana deve far sentire la propria voce presso Governo ed Enac. La nuova proposta di Enac raggruppa gli impianti su base territoriale, e, per quanto riguarda la Toscana, la rete risulta costituita dagli aeroporti di Firenze e Pisa. Nello stesso Piano, però, viene individuato un solo scalo strategico per ciascun nucleo, relegando le altre strutture a ricevere il traffico eccedente proveniente dall’aeroporto strategico" spiega Pieroni.

"Tra i 14 scali di rilevanza strategica - prosegue il consigliere regionale - risulta esserci solo l’aeroporto di Firenze, a differenza di quanto previsto dal vigente PNA. E nonostante, nell’attuale bozza, lo scalo di Pisa sarà inserito come cuore operativo della Toscana, potendo raggiungere entro il 2035 i 7,5 milioni di passeggeri. Per questo con una mozione chiedo alla Giunta di intraprendere le opportune iniziative nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e di ENAC con l’obiettivo di mantenere, nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Aeroporti attualmente in fase di consultazione, la classificazione degli aeroporti di Pisa e Firenze fra quelli di particolare rilevanza strategica in virtù della realizzata gestione unica". È l’impegno che chiede alla Giunta regionale Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd, attraverso la mozione In merito alla rilevanza strategica degli aeroporti di Pisa e Firenze.

"L’ipotesi all’interno del nuovo Piano Nazionale Aeroporti rischia di indebolire il sistema aeroportuale toscano e la sua capacità di crescita - conclude Pieroni - Collide, inoltre, con lo scopo dell’integrazione societaria, Toscana Aeroporti S.P.A. che, come sappiamo, persegue lo sviluppo di un sistema aeroportuale toscano integrato, attraverso il rafforzamento della dotazione aeroportuale esistente e la valorizzazione della specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze".