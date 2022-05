Animali, la richiesta: "Subito un cimitero per i nostri amici a quattro zampe"

Subito un cimitero tutto dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Questa la richiesta dei consiglieri comunali del Pd (Di Gaddo, prima firmataria, Biondi, Scognamiglio, Trapani, Serfogli, Picchi, Basta), di quelli del M5S (Amore e Tolaini), di Antonio Veronese (Patto Civico) e di Emanuela Dini (ex gruppo Lega, oggi gruppo misto) presentata, questa mattina, tramite una apposita mozione.

“Gli animali definiti ‘da affezione’ sono ormai riconosciuti - così si legge nella mozione - etologicamente e giuridicamente come ‘esseri senzienti’ ed hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella nostra società, oggi più attenta e sensibile rispetto al pregresso rapporto utilitaristico, alimentare, di lavoro o comunque d’indifferenza tra uomo-animale. Inoltre, agli animali d’affezione è oggi universalmente riconosciuta una funzione tanto sociale quanto terapeutica e anche nella nostra città sta crescendo la richiesta di individuare luoghi dove poter custodire e far visita alle spoglie degli animali domestici da compagnia".



"Una richiesta in questo senso è stata più volte reiterata sia da associazioni che operano in difesa degli animali, che da semplici cittadini. Nell’attesa che il Comune individui l’esistenza di aree ubicate all’esterno del territorio urbanizzato e ritenute idonee dalla competente Azienda Sanitaria Locale (per i profili attinenti all’igiene e alla sanità pubblica), ad ospitare cimiteri per animali d’affezione - concludono i consiglieri comunali - è necessario prevedere anche l’istituzione di un 'Cimitero virtuale' sulla pagina del Comune di Pisa, dando così modo ai nostri concittadini di avere uno spazio dedicato dove poter ricordare il proprio animale domestico scomparso”.