Emergenza bollette, il PD presenta la mozione: "Il Comune istituisca un fondo straordinario"

Il Partito Democratico pisano interviene sull'emergenza del caro bollette: il capogruppo in Consiglio comunale, Matteo Trapani, lancia una proposta per sostenere le famiglie. "Come primi firmatari, insieme al M5S e Patto Civico, abbiamo presentato una mozione dove si chiede che il Comune utilizzi parte del suo avanzo (16 milioni) per misure di contrasto del caro energia. In questi giorni moltissime associazioni sportive, esercizi commerciali, realtà culturali e sociali si sono unite al grido di allarme di famiglie e imprese sempre più in difficoltà a fare fronte al caro energia. Riteniamo utile e necessaria l'istituzione di un fondo comunale straordinario che deve subito reso operativo proprio per aiutare tutti quei mondi, dalle società sportive a quelle culturali e sociali, oltre al mondo economico e alle famiglie nella sopravvivenza in questo momento molto difficile".

Trapani conclude: "Ne va della tenuta economica e sociale del nostro territorio. Però per quanto il Comune di Pisa sia chiamato in causa, è necessario che a livello nazionale si prevedano subito modalità per diminuire il peso di quanto sta avvenendo con le bollette in questi giorni. Magari utilizzando subito i fondi a disposizione dal Pnrr per investire per un efficientamento e rinnovamento energetico in città, anche mediante la creazione di comunità energetiche".