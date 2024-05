Anniversario della morte di Serantini: depositata mozione per intitolargli una piazza

"Oggi ricorre l’anniversario della morte di Franco Serantini. Ormai 52 anni fa Franco moriva solo nel carcere Don Bosco mentre era in custodia dello Stato che lo aveva ingabbiato e gli aveva negato le cure che gli sarebbero state necessarie per salvarlo".

Lo ricorda così la coalizione Diritti in Comune, di cui è rappresentante in Consiglio comunale Ciccio Auletta: "Il 5 maggio era stato bastonato selvaggiamente da un reparto della celere, all'angolo tra il lungarno Gambacorti e via Mazzini, a pochi metri da dove ora si affaccia Palazzo Blu. Era per strada a protestare contro il dispiegamento di forze di polizia che aveva blindato la città a difesa del comizio elettorale del fascista Giuseppe Niccolai, deputato del Movimento Sociale Italiano".

"E' una storia che conosciamo bene - prosegue Auletta - che la città di Pisa conosce bene, perché per la città di Pisa Franco Serantini è stato un figlio e un fratello. Serantini era orfano, un bambino e poi un adolescente sardo che aveva vissuto una storia molto complicata e difficile di affidi, abbandoni, violenza e incurie. A Pisa invece aveva trovato amici e passione. Aveva trovato una nuova fiducia nella vita. Qui stava per terminare il suo percorso formativo in una struttura semi-detentiva, presto avrebbe potuto vivere in piena autonomia la propria esistenza, per la prima volta".

"Dopo la mattina del 7 maggio, quando il suo cuore si spense, lo Stato tentò ancora una volta di relegarlo nel buio della storia, le istituzioni carcerarie provarono a procedere con una sepoltura rapida e furtiva. La città di Pisa si rifiutò, non volle accettare che il silenzio calasse sulla vita di Serantini: lo fecero sia le istituzioni municipali che la società. Dal Comune venne negato il permesso a una procedura sommaria e illegale, dalla mobilitazione cittadina venne richiesta l'adozione post-mortem di Serantini, in modo da pretendere una perizia medico-legale e risalire alle cause della morte ed eventualmente ai responsabili".

"In questo passaggio a Pisa si è compiuto uno straordinario atto di conquista democratica. Si è riconosciuto il diritto inalienabile di ogni persona alla giustizia, si è affermata che la forza di un singolo si può fare più grande di quella dello Stato, là dove lo Stato aveva agito con violenza, al di fuori della legalità e soprattutto contro ogni tipo di umanità e di giustizia. Dopo poco però lo Stato era tornato ad affermare la propria forza e la propria impunità, affossando ogni tentativo di trovare la verità e individuare i colpevoli di quella morte. Ma almeno questa storia non era passata sotto silenzio".

"Oggi - come ogni anno - crediamo sia necessario ricordare la storia di Serantini, parte fondante della storia democratica ed antifascista della nostra città. I responsabili della morte di Franco Serantini invece non sono mai stati individuati. Per il suo caso, ormai, non sapremo mai i nomi e le dinamiche esatte del pestaggio che lo hanno ammazzato" aggiunge Auletta.

"La memoria che gli vogliamo rendere oggi si collega alla richiesta di un atto minimo di giustizia che la città attende da anni e che la Biblioteca a lui intitolata ha chiesto più volte: l'intitolazione di piazza San Silvestro a Franco. Una richiesta che fino ad oggi prima le giunte di centrosinistra e ora quella di centrodestra hanno sempre fatto naufragare. Per questo oggi abbiamo depositato la mozione in consiglio comunale per la nuova intitolazione della piazza, chiedendo di discuterla urgentemente".