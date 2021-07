Il Consiglio comunale approva una mozione a sostegno dei lavoratori della Gkn

Ieri, mercoledì 13 luglio, è stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale una mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, della quale è primo firmatario Matteo Trapani (capogruppo del Partito Democratico), a sostegno dei lavoratori dell’azienda metalmeccanica GKN, ai quali, nei giorni scorsi, è stato comunicato via mail l’inizio dell’iter di licenziamento. Sono oltre 400 lavoratori, oltre 400 famiglie che rischiano di non avere più una fonte di reddito né certezze sul loro futuro.

"Come gruppo PD ci siamo fatti carico di portare in votazione questa mozione - spiega Trapani - perché riteniamo che in una Repubblica fondata sul lavoro, dinanzi a drammi come questo, la politica non possa girarsi dall’altra parte, non debba tirarsi indietro ma debba dare una risposta forte. Da Pisa non possiamo che supportare le azioni del sindaco del Comune di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, in cui l’azienda ha sede, e ci uniamo alle azioni della Regione Toscana e delle forze sociali e sindacali chiedendo l’intervento tempestivo del Governo con l’obiettivo di trovare presto una soluzione a questa drammatica situazione attraverso il ritiro dei licenziamenti".