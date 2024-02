Centro storico, la mozione di Pisa al Centro: "Contrassegni colorati contro le soste illegali"

Il Gruppo Consiliare di Pisa al Centro ha depositato una mozione per chiedere l’adozione di un sistema di controlli semplice e veloce, fondato sui colori, in modo da rendere immediato e chiaro a tutti se un veicolo ha diritto o meno a sostare all’interno della ZTL. "Tre colori - spiega la Capogruppo Caterina Costa, prima firmataria della mozione - verde per i residenti che hanno diritto di parcheggiare H24; giallo per chi è autorizzato al carico\scarico con la soste per un tempo limitato; rosso per chi ha diritto di transito e di fermata breve, ma non di sosta lunga (pensiamo ai genitori che accompagnano i figli a scuola)".

A ciò si deve aggiungere l’impegno del sindaco e della giunta a reperire le risorse per acquistare le telecamere in uscita dalle ZTL, l’unico strumento in grado di impedire una volta per tutte gli abusi, poiché solo dall’incrocio automatico delle targhe che entrano e che escono si può verificare se chi è entrato ha rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di cui è titolare.

E' un primo passo per affrontare un problema che viene da lontano e che negli anni è andato peggiorando: troppi permessi rispetto al numero di stalli disponibili, spesso a causa degli abusi perpetrati da chi si approfitta della situazione, come segnalato dai residenti e dai Comitati di quartiere.

"Pisa al Centro ha a cuore il destino del centro storico - continua Costa - vogliamo fare tutto ciò che è possibile per invogliare sempre più persone a viverci e godere delle bellezze uniche che una città medievale può offrire. Abbiamo avviato ad un percorso di ascolto e confronto con i Comitati di quartiere di tutta la città, che sono portatori di interessi diffusi, e a breve daremo il via ad un servizio (whatsapp\email) a favore dei cittadini che vogliano segnalare problemi e criticità riscontrate in città: non possiamo promettere di risolverli tutti, ma possiamo garantire di prenderli in carico e dare una risposta".

Con riguardo ai parcheggi, da una parte ci sono i residenti che lamentano crescenti difficoltà a trovare posti, perché spesso gli stalli a loro dedicati sono occupati illegalmente da veicoli autorizzati solo al transito o alla sosta breve per carico\scarico; dall’altro lato ci sono le difficoltà di controllo, perché non è sempre semplice capire con immediatezza a quale tipologia di abilitazione è riconducibile il singolo veicolo.

Inoltre cresce la rabbia e la frustrazione dei residenti che assistono ad abusi sopratutto a fronte delle autorizzazioni multiple, ossia quando un soggetto ha più macchine intestate, ma ha diritto di accesso con un solo veicolo alla volta e invece accede e parcheggia più veicoli contemporaneamente.

"Con la nostra proposta, vogliamo approntare un sistema semplice, che garantisca chiarezza e piena trasparenza: tutti saranno in grado di verificare se un veicolo ha diritto di sostare, perché il contrassegno colorato è di immediata riscontrabilità, e conterrà al proprio interno tutte le informazioni sulla tipologia di accesso autorizzato (giorni e orario) - prosegue Costa - non solo 'Stop agli Abusi', ma anche la possibilità di un controllo diffuso, capace di rendere più immediate le segnalazioni e le sanzioni per i contravventori anche tramite una app, in modo da responsabilizzare tutti i nostri concittadini". Manterremo alta l’attenzione su questo tema, proponendo tutti gli aggiustamenti necessari per migliorare la vivibilità dei quartieri.