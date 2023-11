Ludoteche chiuse a Pisa da 4 anni: interpellanza presentata da La città delle persone

"Le ludoteche sono spazi fondamentali per lo sviluppo sociale, educativo e culturale dei bambini, delle bambine e delle famiglie della nostra città, eppure a Pisa sono chiuse da 4 anni. E' un servizio importantissimo che è stato sottratto ai cittadini e vogliamo che finalmente sia restituito". Spiegano così la presentazione di una mozione e di un'interpellanza sul tema i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce.

E proseguono: "Dobbiamo riaprire questi spazi, che sono ambienti sicuri e stimolanti in cui i bambini possono imparare, giocare e socializzare, sostenendo così lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Le ludoteche rappresentano anche un importante supporto alle famiglie e aiutano a sviluppare la coesione della comunità, a maggior ragione dopo gli anni duri della pandemia. Presentiamo questi atti - spiegano i consiglieri - anche alla luce della petizione 'Chiediamo la riapertura del Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglia a Pisa' che è stata lanciata su Change.org ed è stata sottoscritta da tantissime persone. Riteniamo doveroso sottoporre la questione al Consiglio e chiedere alla giunta Conti di attivarsi concretamente per restituire questo servizio alla città. Una città come Pisa, una città aperta e dei saperi, non può non avere ludoteche, una situazione come quella attuale è una sconfitta per tutti, una ferita che va sanata".