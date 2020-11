Coronavirus: sì allo screening per i riders

Un protocollo tra il Comune di Pisa e la ASL per lo screening Covid-19 sui riders, al fine di garantire condizioni di tutela e sicurezza, sia per i riders nello svolgimento del loro lavoro che per i consumatori. "È questo l'importante risultato che abbiamo ottenuto nell’ultima seduta del Consiglio comunale con l’approvazione all’unanimità di una nostra mozione, a fronte di una situazione di emergenza sempre più complessa, in cui questi lavoratori sono sempre più esposti a rischi di contagio e sfruttamento da parte delle piattaforme digitali, che aumentano i loro profitti sulla pelle dei riders". Ad esprimere soddisfazione il gruppo consiliare di Diritti in comune che prosegue: "A questo si aggiunge l’impegno per il sindaco e la Giunta a 'verificare e garantire, attraverso un sollecito a tutte le autorità competenti, le norme di salute e sicurezza dei riders; avviare tutte le opportune iniziative affinché le piattaforme che detengono la quota maggioritaria del mercato del food delivery diano seguito alla norma sui dispositivi di sicurezza a carico delle aziende; farsi promotore con il governo affinché estenda gli ammortizzatori sociali ai riders che, a causa dell’emergenza Covid-19, subiranno la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa'".

"Con l’approvazione di questo documento contribuiamo concretamente alle mobilitazioni e proteste di questi mesi dei riders contro le condizioni di sfruttamento e insicurezza in cui sono stati costretti a lavorare, rischiando la propria incolumità per assicurare un servizio a cui sempre più si rivolgono ristoratori e consumatori - sottolineano da Diritti in comune - da oggi incalzeremo il sindaco e la Giunta affinché questo protocollo sia sottoscritto il più rapidamente possibile e divenga così pienamente operativo".