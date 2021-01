Consiglio comunale: in discussione la mozione di sfiducia per Maria Punzo (Lega)

Sarà discussa domani, mercoledì 20 gennaio, alle 15 (in presenza, Sala Regia del Comune, diretta streaming), la mozione di sfiducia presentata da Olivia Picchi (Pd), Gabriele Amore (M5S), Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Antonio Veronese (Patto Civico), tutti i consiglieri di minoranza, contro la consigliere Maria Punzo (Lega), presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale.

Questa richiesta di dimissioni nasce dal fatto che durante la discussione, nel dicembre scorso, sul Bilancio di Previsione, in Consiglio Comunale la consigliera Maria Punzo “non si era attenuta alla mera esposizione“ di un ordine del giorno elaborato e votato all'unanimità dalla stessa Commissione Cultura ma ha invece ”espresso giudizi politici del tutto personali” e, di conseguenza, l’atteggiamento tenuto in Consiglio comunale nel dicembre scorso dalla presidente Maria Punzo, “non rispecchia quel ruolo imparziale di rappresentanza e garanzia di tutte le forze politiche che tale figura richiede”.