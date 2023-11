Consiglio comunale: approvata mozione di pieno sostegno e vicinanza allo Stato di Israele

Una mozione, presentata da Raffaella Bonsangue, capogruppo di Forza Italia-UDC-PLI nel Consiglio comunale di Pisa, a sostegno dello Stato d’Israele. Il documento è stato approvato durante l’ultima seduta.

"Con l’approvazione della mozione, il Consiglio comunale di Pisa esprime la totale e profonda solidarietà allo Stato d’Israele ed al suo popolo, ivi comprese le Comunità Ebraiche, e condanna, con fermezza, il gruppo terroristico di Hamas per gli attentati contro Israele ancora una volta bersaglio di gesti criminali, ed esprime, inoltre, solidarietà e vicinanza alla popolazione civile palestinese costretta a subire le conseguenze della scellerata e vile azione terroristica posta in essere da Hamas. Con queste parole - afferma Raffaella Bonsangue - riteniamo sia doveroso dare un segnale di vera vicinanza allo Stato di Israele e al suo popolo che, da sempre, sono oggetto di crimini atroci".

"Ricordiamo che lo Stato Italiano ha solide e proficue relazioni con Israele, con accordi molto importanti nei settori della formazione, dell’innovazione, dell’istruzione. Dopo lunghi giorni di attesa, attraverso il corridoio umanitario aperto nella striscia di Gaza, il primo gruppo di quattro italiani, volontari di Ong internazionali, è uscito dai territori dal valico di Rafah e sono passati in Egitto, grazie al lavoro portato avanti dal ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani - prosegue Bonsangue - tutti noi diciamo no al terrorismo, alla scia di sangue e di vittime innocenti, alle immagini raccapriccianti che, purtroppo, abbiamo visto provenire dalla Terra Santa. L’Italia, inoltre, ha sempre avuto buoni rapporti con il mondo arabo, anche grazie alla posizione che occupa nel Mediterraneo e, in questo momento, dobbiamo svolgere un ruolo di portatori di pace, anche grazie al coraggio della riconciliazione".

"Quello che auspichiamo è che presto possa riprendere il processo di pace che porti al riconoscimento dello Stato di Israele, avviando un percorso di stabilità per l’intera regione, nel rispetto dei diritti umani fondamentali" conclude Bonsangue.