Disabilità: il Consiglio comunale approva due mozioni di Fratelli d'Italia

In un momento di crisi economica legato agli effetti drammatici della pandemia ed aggravato dal caro bollette e dal caro carburante che hanno messo in ginocchio le famiglie, come partito, Fratelli d'Italia, "abbiamo ritenuto necessario chiedere all'amministrazione comunale e alla Regione di intervenire con forme di sostegno per le persone con disabilità attraverso l'adozione di interventi mirati, in particolare attraverso due misure concrete".

"Abbiamo proposto un contributo economico per coloro che sono obbligati all’utilizzo di apparecchi elettromedicali salvavita, per compensare il forte rincaro per le spese per l’energia elettrica alla quale non possono rinunciare. Per quanto riguarda la mobilità delle persone con disabilità abbiamo proposto un contributo a sostegno del costo del carburante per il trasporto effettuato con mezzi propri, tenuto conto che in molti casi è impossibile per queste persone muoversi con mezzi pubblici e questo soprattutto perché si tratta di una scelta obbligata senza alcuna alternativa".

"Con le due mozioni, approvate all'unanimità nella seduta del 12 luglio con 21 voti favorevoli, abbiamo anche chiesto un intervento a livello nazionale renda il prezzo del carburante 'servito' uguale a quello del self-service per le persone con disabilità motoria, che non hanno di fatto la possibilità di scelta come tutti di poter effettuare il rifornimento presso i distributori che hanno il prezzo economicamente più conveniente e sono costretti a farlo attraverso la modalità servita che ha notoriamente un costo più alto dell'automatico". "Come partito portiamo avanti una battaglia di equità sociale e di accessibilità che porteremo all’attenzione della società ad ogni livello anche attraverso l'azione del dipartimento dedicato alla disabilità ed equità sociale che quotidianamente porta avanti un'attenta azione a sostegno delle persone con disabilità per il superamento di tutte le barriere, come confermato dalla soddisfazione espressa dal professor Antonio Guidi responsabile nazionale del dipartimento".