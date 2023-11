Nasce a Pisa il Coordinamento per il boicottaggio di Israele

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Al termine dell’assemblea del 29 novembre, promossa in occasione della giornata mondiale dedicata al popolo palestinese, alla presenza di un rappresentante nazionale della campagna di Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni (BDS Italia), le organizzazioni ed i singoli presenti hanno deciso di costituire un Coordinamento cittadino per il boicottaggio del sistema coloniale e di Apartheid istituito sulla terra di Palestina dallo stato di Israele.

In queste settimane abbiamo incarnato le mobilitazioni in solidarietà con il popolo palestinese, massacrato da un quotidiano bombardamento a tappeto che ha ucciso oltre quindicimila persone, tra cui seimila bambini e quattromila donne, configurandosi come un vero e proprio genocidio condannato a parole da paesi ed organizzazioni internazionali, fermatosi solo per lo scambio di prigionieri

Il governo Netanyahu non perde occasione per ribadire che lo scambio in corso non e' sufficiente per riportare la pace. In ogni momento l’aggressione può riprendere, con conseguenze ancora più devastanti su una popolazione di 2 milioni e trecentomila persone costrette a vivere in un carcere a cielo aperto, senza ospedali distrutti dalle bombe, senza casa, senza servizi essenziali. Lo scopo di questa mattanza e' chiaro: la deportazione fuori dal territorio palestinese dei legittimi abitanti di quella terra.

Per opporci a questa politica genocida occorre quindi che la solidarietà con la Palestina cambi marcia, affiancando alle manifestazioni di piazza il rilancio del boicottaggio di tutte le relazioni che il nostro paese, la nostra economia, le nostre istituzioni universitarie di ricerca e culturali intrattengono con Israele. Una forma di pressione concreta contro la possibile ripresa dell’aggressione a Gaza e in Cisgiordania, ma che abbiamo intenzione di mantenere nel tempo, sino alla fine del sistema segregazionista e genocida dello Stato di Israele.

Per raggiungere questi scopi indichiamo due scadenze nazionali sulle quali il movimento di solidarietà italiano concentrerà le proprie forze: la prima riunione del Coordinamento pisano per il boicottaggio di Israele si svolgerà giovedì 7 dicembre alle h. 21 in Via Bovio 48, Pisa.