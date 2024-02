"Considerando 'medaglie' le critiche mosse dal sedicente 'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole', credo di aver diritto di replica, anche se è difficile spiegare le cose a chi non ha capito o meglio non vuol intendere il messaggio distensivo lanciato, distorcendone i termini e non conoscendo nemmeno l'interlocutore". Il consigliere comunale e capogruppo Fdi Maurizio Nerini, in una nota, risponde alle critiche mosse dall'associazione citata, da tempo attiva nel dibattito pubblico sui temi educativi e pacifisti.

"Lavoro nella scuola da quasi 40 anni, vivendo cambiamenti epocali non tutti positivi e condivisi, ho contribuito con esempio, passione e dedizione al servizio non solo a quello che viene chiamato con leggerezza 'sviluppo critico e civico delle nuove generazioni', ma cercando di dare nozioni e strumenti per affrontare il lavoro, ma soprattutto la vita futura degli studenti, ripagato negli anni dal magro stipendio e dagli enormi attestati di stima, riconoscenza e amicizia che non hanno prezzo. Non accetto lezioni da nessuno in questo campo. Bella prova di democrazia poi bollare 'provocazioni inaccettabili' pensieri espressi da un Consigliere eletto, proferiti nelle sedi istituzionali, portando le uniche idee sentite che cercano di andare oltre, proposte per il futuro legate alla scuola".

"La mia colpa - scrive - secondo questi personaggi e che mentre tutti cercano colpe e colpevoli, abbia provato a dire che ci vogliono vere assemblee nelle scuole, non pilotate dall'esponente politico di turno, io non mi sono mai permesso di farlo, proponendo di far incontrare i ragazzi nelle scuole con le Forze dell'Ordine che non devono e non possono essere mai viste come il nemico. Ma sono andato oltre auspicando che le regole d'ingaggio che abbiamo purtroppo visto attuare si possano applicare nella nostra città a ben altri reati soprattutto come quelli odiosi legati allo spaccio di droga... e a questo nessuna reazione dei nostri eroi. Cosa avranno da dire quando proporrò di entrare almeno una volta al mese nelle scuole superiori della nostra città con i cani anti-droga? Perché ce n'è di bisogno ed è davvero l'ora di non nascondere più la polvere sotto il tappeto... e non dico polvere a caso".