"No all'uso delle risorse destinate al sociale per le Basi Militari, assemblea No Base all'Alberone il primo luglio"

Lunedì 24 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del “Dl Infrastrutture”, un lungo articolato di norme che di soppiatto, tra il trasporto locale e una nuova autostrada, stanzia 20 milioni di euro per l’inizio dei lavori della nuova base militare. Un ulteriore passaggio del Governo che prova ad accelerare sulla parte operativa del progetto. La risposta del movimento No Base sarà come sempre pubblica e partecipata, in contrapposizione con l’opacità e la mancanza di trasparenza che contraddistingue le azioni dell’amministrazione centrale e locale. Ci troveremo lunedì 1 Luglio alle 21.00 al circolo Alberone di Pisa per continuare ad organizzare la lotta e la resistenza a questo inutile progetto di guerra!

Nel provvedimento approvato lunedì scorso si legge chiaramente che si recuperano risorse dal “Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” ovvero “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” Quindi ci chiediamo con quale pudore il Governo sottrae risorse, inizialmente destinate alla ripresa economica e sociale post pandemia per finanziare l’economia di guerra?

Cosa si intende fare esattamente con questi 20 milioni sottratti alla pubblica utilità? Si parla di I lotto, ma manca completamente l’informazione sul progetto complessivo, che ricordiamo inizialmente prevedeva l’abuso di 190 milioni di euro dal fondo di coesione sociale e sviluppo? Così come non viene specificato in quale parte delle aree indicate a fine ottobre scorso si intende iniziare i lavori.

Sono mesi ed anni, ormai, che non c’è chiarezza su questo progetto di devastazione ambientale e sociale propedeutica alle guerre in corso, e noi come cittadini e cittadine pretendiamo di essere completamente informati e ascoltati. Sono mesi ed anni che come movimento e realtà solidali portiamo avanti una lotta per l’uso delle risorse economiche per la società civile e non per la guerra e continueremo questa mobilitazionefino a che il progetto di una nuova infrastruttura militare verrà definitivamente abbandonato.

Dopo aver sventato la possibilità di una mega base a Coltano continueremo a lottare anche contro lo spacchettamento tra San Piero-Pontedera-Coltano. In tutto questo il ruolo del presidente del Parco è gravissimo: continua ad avallare questo progetto, conscio dell’ulteriore danno che porterà al suo ecosistema. L’estate di mobilitazione No base ci aspetta a partire dalle attività che pianificheremo insieme al presidio di pace Tre Pini e in tutto il territorio per contrastare ogni aspetto della militarizzazione che le istituzioni ci vogliono imporre. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a schierarsi nettamente contro il progetto della nuova Base militare.

Pisa, 27 giugno 2024

Movimento No Base