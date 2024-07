"No Nato, no Camp Darby"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oggi si è tenuta la conferenza stampa volutamente organizzata davanti al Comune di Pisa (hanno parlato Andrea del No camp darby, Salvatore Montano del Pci, Adriano per Prc, Simone per i Carc e Federico per la Cub) al quale torniamo a chiedere trasparenza e informazioni sulla commessa di una Agenzia dell'esercito Usa alla Navicelli spa per ampliare e dragare il canale. Da mesi attendiamo di sapere la ragione per la quale è stato chiuso un magazzino alla Navicelli per ragioni non meglio precisate di sicurezza, in quel capannone hanno lavorato in tanti e chiediamo di conoscere la verità

Le realtà riunitesi in piazza XX settembre sosterranno tutte le mobilitazioni contro la costruzione della nuova base militare le cui superfici saranno il doppio del progetto iniziale con un sensibile aumento dei costi

Esigiamo risposte poi anche dagli Enti locali che non potranno trincerarsi dietro al fatto che i lavori sono richiesti da terzi.

E infine vogliamo denunciare le politiche di guerra con aumento delle spese militari quando mancano risorse per la sanità pubblica e per la istruzione e perfino per bonificare i tanti, troppi, siti inquinati nella nostra penisola. Invitiamo a partecipare alla due giorni del Movimento No base.