Pisa al Centro presenta il direttivo: in partenza la campagna di tesseramento

Lo scorso giovedì 12 ottobre, nel corso di una cena presso il Toscana Charme Resort, i dirigenti dell’associazione hanno illustrato agli oltre 200 ospiti i programmi e gli obiettivi che Pisa al Centro intende conseguire in una prospettiva politica di medio e lungo periodo. E' stato presentato il consiglio direttivo composto dalla capogruppo in consiglio comunale Caterina Costa, ex dirigente di Poste Italiane, che si occuperà del coordinamento politico con il Consiglio Comunale; da Amanuel Sikera, consigliere comunale e funzionario della pubblica amministrazione, che si occuperà della comunicazione e di relazioni esterne; da Antonella Degli Innocenti, insegnante, che curerà il tesseramento; da Dino Dringoli, grafico pubblicitario, che coordinerà le commissioni politiche interne, e da Antonio Schena, che ha ricoperto importanti ruoli amministrativi pubblici, il quale curerà l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

A pochi mesi dal successo elettorale ottenuto alle recenti elezioni amministrative, Pisa al Centro riparte con rinnovato entusiasmo, determinata a rispettare gli impegni assunti con la città, forte dei sei consiglieri comunali eletti e dei due assessori nominati dal sindaco Michele Conti. Pisa al Centro si è data quindi una struttura interna organizzata in commissioni il cui compito sarà quello di coadiuvare e supportare i consiglieri comunali e gli assessori nella realizzazione del programma elettorale presentato dal sindaco Michele Conti con il contributo di idee di Pisa al Centro.

Nelle prossime settimane partirà infine la campagna di tesseramento che ha lo scopo di allargare la base sociale dell’associazione. L’esperienza di Pisa al Centro ha sollevato molto interesse in vari osservatori e addetti ai lavori, come testimoniano le molte richieste arrivate dalla provincia e dalla regione di esportare un modello che si è rivelato vincente.