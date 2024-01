In Commissione si discute del nuovo comandante della Municipale senza il sindaco: "Schiaffo alla città"

"Riteniamo molto grave che oggi (mercoledì 17 gennaio, ndr) il sindaco non si sia presentato alla seduta della Prima Commissione di Controllo e Garanzia a seguito della nostra richiesta di audizione sulla decisione di revocare la nomina da Comandante della Polizia Municipale al dottor Paolo Migliorini". Lo afferma Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune all'interno del Consiglio comunale.

"Come da un mese a questa parte il sindaco Michele Conti si trincera nel silenzio senza dare chiarimenti su decisioni e atti da lui assunti in prima persona a seguito della modifica del Regolamento della Polizia Municipale da lui richiesto e difeso a spada tratta, con cui si sottopone il Comandante della Polizia Municipale sotto il suo diretto e stretto controllo".

"Perché Conti non parla? - si domanda Auletta - Perché non chiarisce i fatti e anche il ruolo dell’onorevole Ziello in questa vicenda? Perché non risponde a fronte di quello che è diventato un vero e proprio caso all’interno del Comune di Pisa con effetti pesantissimi per quanto riguarda la gestione della stessa Polizia Municipale".

"La decisione di Conti di non presentarsi in Commissione di Controllo e Garanzia è uno schiaffo e una mancanza di rispetto per le funzioni e prerogative del Consiglio comunale, nonché uno smentire se stesso in quanto in occasione della risposta ad un nostro question time sull’argomento ai primi dicembre lo stesso Conti aveva rimandato l’argomento all’esame della Commissione di Controllo".

Auletta prosegue: "Le reticenze di Conti sono ancora più gravi anche alla luce dei contenuti della lettera che abbiamo ricevuto nella giornata di martedì 16 gennaio, in quanto componenti della Commissione, da parte dei legali del dottor Migliorini. Nel documento, infatti, si afferma che il Sindaco era 'a conoscenza delle pendenze dei due procedimenti in questione nella fase delle indagini'. Cosa di cui fino ad oggi non ci era mai stata data notizia e di cui non esiste traccia nei documenti che ci sono stati forniti".

"In particolare apprendiamo dalla lettera che sul secondo procedimento penale il sindaco 'aveva ricevuto personalmente, nel suo ufficio, lo scorso 30 ottobre il dottor Migliorini unitamente a ben dieci appartenenti al Comando della Polizia Municipale che lo avevano informato dell’avvenuta notifica di avvisi di garanzia emessi a seguito di indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa. Il sindaco, addirittura, durante quell’incontro aveva redatto una bozza di lettera indirizzata al Questore'. Conti cosa dice al riguardo? Conferma o smentisce? Perché non ha ma mai comunicato nulla al riguardo nonostante i nostri ripetuti quesiti".

"Prendiamo anche atto che - ancora Auletta - a differenza di quanto emerso in base agli atti del Comune, il dottor Migliorini non era tenuto a dichiarare gli ulteriori procedimenti penali che lo riguardano, in quanto non pendenti ma solo in fase di indagini, e che quindi non ha omesso comunicazioni dovute in sede di domanda per l'incarico; ciò però nulla cambia nel nostro giudizio sulla gestione della vicenda da parte dell'amministrazione su una scelta cruciale per il funzionamento del Comune".

"Conti non può continuare a tacere così come non può farlo Ziello quando dichiara che ha 'promosso' la nomina di Migliorini. Chiediamo quindi che il sindaco venga urgentemente in Commissione la prossima settimana non scaricando su altri le proprie responsabilità".