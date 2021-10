Consiglio comunale: una nuova forma di partecipazione al centro della prossima seduta

Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha convocato per domani, martedì 19 ottobre dalle ore 14, una nuova seduta (da remoto, con diretta streaming) del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno i consiglieri comunali discuteranno del 'superamento dei consigli territoriali di partecipazione e individuazione di una nuova forma di reale partecipazione'. Questa proposta dell’amministrazione comunale sarà introdotta dal vicesindaco Raffaella Buonsangue. Contro questa proposta i consiglieri di minoranza hanno presentato 31 emendamenti.

La seduta di domani del Consiglio Comunale sarà aperta da un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) su un nuovo distributore di benzina in Via Martin Lutero a Cisanello. Gli risponderà l’assessore all'Ambiente Filippo Bedini. Per quanto riguarda invece le mozioni si segnalano quella del consigliere Alberto Conversano (Lega) che chiede che venga intitolato un luogo della città a Giuseppe De Donno (il medico che si sarebbe suicidato la scorsa estate e padre della cura del plasma iperimmune per combattere il Covid) e la mozione del consigliere Matteo Trapani (Pd) che chiede, invece, la cancellazione dell'intitolazione della strada che si trova nel quartiere Don Bosco a Giuseppe D’Acchiardi, il quale, in qualità di rettore dell’Università, fu responsabile dell’epurazione dei docenti ebrei e della selezione razziale degli studenti nell'Università. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà Martedì 26 Ottobre.