Nuova scuola di Marina Niccolò Pisano: "Cartolina da un futuro molto prossimo"

Le immagini del progetto della nuova scuola media a Marina di Pisa sono cartoline da un futuro molto prossimo.

Si conoscevano da tempo le grosse problematiche della struttura della nostra amata Niccolò Pisano, problemi talmente grandi che è risultato necessario e più conveniente l'abbattimento e la ricostruzione sul posto della stessa.

Saranno applicate soluzioni che ridurranno al massimo i disagi per allievi e personale scolastico, ma tutto sarà compensato dalla bellezza e efficienza della nuova scuola inserita nel tessuto abitativo marinese.

La garanzia dei un rapido intervento viene dalla già presente disponibilità dei fondi in oggetto nei bilanci del Comune di Pisa e dal fatto che i quasi 5 milioni necessari arrivino prevalentemente dal PNRR con il vincolo tassativo di una rendicontazione a giugno 2026.

Dobbiamo quindi ringraziare tutto lo staff dei tecnici comunali guidati dall'assessore e Latrofa per aver avviato l'idea progettuale senza la quale non sarebbero arrivati questi soldi.

Il progetto aggiudicatario è all'avanguardia soprattutto per una concezione degli spazi fruibili senza vincoli alla comunità, visto che ci siamo resi conto in questi ultimi periodi della mancanza di luoghi di socialità sul nostro Litorale: chi ha governato per decenni si è riempito la bocca di parole come partecipazione senza però pensare dove metterla in pratica perché non ci sono spazi fisici nel quartiere.

Tocca a noi portare rimedio migliorando la qualità della vita prospettando oltre che efficienti e moderne strutture per le attività didattiche, anche una biblioteca, una palestra e aree dove praticare attività sportiva aperte al quartiere stesso e alle società sportive del territorio.