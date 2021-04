Calcinaia: cambiano le deleghe con il nuovo assessore Christian Ristori

Avvicendamento nella Giunta del Comune di Calcinaia con Maria Ceccarelli che, per motivi di carattere familiare, ha rassegnato le sue dimissioni da assessore ed è stata sostituita dal capogruppo uscente di Uniti per Calcinaia, Christian Ristori.

Il sindaco, nella giornata di mercoledì 14 aprile, ha firmato il decreto che ratifica questo passaggio di consegne e stabilisce le rinnovate deleghe di ogni assessore. Al vicesindaco, Flavio Tani, rimangono le deleghe alle Politiche Sociali, al Commercio e Attività Produttive, al Gemellaggio e alla Comunicazione Istituzionale. All’assessore Beatrice Ferrucci restano le deleghe al Bilancio, all’Ambiente e all’Innovazione Tecnologica. L’assessore Elisa Morelli conserva la delega all’Istruzione, cede quelle alla Cultura e al Turismo proprio al neo Assessore Christian Ristori e ottiene le deleghe al Personale e alle Politiche Giovanili. L’assessore Giulio Doveri conserva le deleghe allo Sport, alla Viabilità, ai Trasporti e alla Protezione Civile (assunta poche settimane fa, precisamente il 12 marzo) mentre cede quella alle Politiche Giovanili all’assessore Elisa Morelli.

Il neo Assessore Christian Ristori assume le deleghe alla Cultura e al Turismo e quelle alle Manutenzioni e Decoro Urbano precedentemente in carico a Maria Ceccarelli. Il sindaco gestirà direttamente le restanti deleghe.

Sindaco e Giunta Comunale tutta ringraziano per il suo grande impegno Maria Ceccarelli, "il cui operato, cominciato molti anni fa e ultimato con gli importanti lavori pubblici aggiudicati in questo periodo, ha portato nel Comune di Calcinaia significative realizzazioni che hanno contribuito a migliorare sensibilmente l’offerta dei servizi dell’Ente. Al contempo, l’amministrazione comprende la scelta di Maria Ceccarelli che ha rassegnato le sue dimissioni con una bellissima lettera di condivisione del lavoro svolto in questi anni e di amicizia degli ex colleghi. Nonostante questo passo indietro compiuto per motivi di carattere familiare, l’impegno politico di Maria Ceccarelli a fianco del gruppo Uniti per Calcinaia e dell’amministrazione continuerà anche in futuro per il bene del nostro comune e sopratutto dei cittadini che lo abitano".