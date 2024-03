La nomina del Comandante della Polizia Municipale di Pisa è arrivata, al termine di diversi passaggi e polemiche. Lo scorso 21 marzo l'amministrazione Conti ha annunciato l'incarico assegnato a Elio Cappellini, già comandante della Polizia Provinciale di Lucca, ex assessore per anni nella stessa città con delega a sicurezza e polizia municipale. Le opposizioni in Consiglio comunale però, con due distinte note, esprimono preoccupazioni sull'efficacia della nomina.

"Emergono interrogativi importanti - scrive la coalizione civica e progressista, rappresentata dai capigruppo Matteo Trapani, Paolo Martinelli e Luigi Sofia - nonostante siano trascorsi 9 giorni dall'annuncio ufficiale, si riscontra l'assenza dell'atto formale di nomina del dirigente responsabile, situazione che desta preoccupazione e solleva dubbi sulla regolarità e trasparenza del processo di selezione".

"Data l'importanza cruciale della figura del Comandante della Polizia Municipale per la sicurezza e l'ordine pubblico in città - insistono i consiglieri di Pd, La città delle persone e Sinistra Italiana - la coalizione civica e progressista ha formalmente richiesto accesso agli atti, con lo scopo di comprendere le motivazioni dietro questa inattesa mancanza e assicurarsi che il processo abbia rispettato tutti i criteri di merito, competenza e legalità considerato il burrascoso precedente che ha già imbarazzato la struttura comunale agli occhi della città. Parallelamente, attraverso l'intervento della consigliera Silvia Pagnin, membro della prima commissione di controllo e garanzia, è stata avanzata la richiesta di inserire questo argomento all'ordine del giorno della prossima commissione, per garantire un primo adeguato livello di controllo e trasparenza sull'intera procedura".

Sulla stessa linea, contemporaneamente, è la lista di Diritti in Comune di Francesco Auletta. "Che cosa sta accadendo in merito alla nomina del Comandante della Polizia Municipale? Dopo il caso Migliorini, ancora una volta siamo di fronte a reticenze e silenzi inaccettabili da parte del sindaco Conti. La Nazione di oggi informa che altri candidati alla selezione avrebbero chiesto ufficialmente l’annullamento in autotutela dell’atto di nomina da parte del sindaco del dottor Elio Cappellini, dal 2022 comandante della Polizia Municipale di Lucca, perché non avrebbe i requisiti per ricoprire questo incarico ma neanche per partecipare alla selezione. Dopo il caso Migliorini, su cui ad oggi né Conti né Ziello hanno fatto alcun chiarimento e sul quale abbiamo al riguardo fatto anche un quesito alla Corte dei Conti, il Comune di Pisa e soprattutto il corpo della Polizia Municipale continua a trovarsi da mesi per responsabilità delle scelte del sindaco e della maggioranza con la modifica della macrostruttura e del Regolamento della Polizia Municipale, in una situazione insostenibile e senza precedenti".

Per Diritti in Comune "manca trasparenza e chiarezza, come conferma un altro fatto. Lunedì 25 marzo il nostro gruppo consiliare ha presentato acceso agli atti per avere tutta la documentazione depositata dal dottor Cappellini e in particolare proprio la rispondenza di questi ai requisiti del bando. Ad oggi non abbiano avuto risposta ancora alla nostra richiesta di documentazione e chiediamo alla luce delle notizie comparse oggi sulla stampa che ci sia consegnata con urgenza per poter leggere e valutare tutti gli atti. Depositeremo un question time per il prossimo Consiglio comunale, proseguendo così un lavoro che già abbiamo iniziato e stiamo continuando a fare sul caso Migliorini per verificare e monitorare la situazione, e chiedere trasparenza all'amministrazione. Come per Migliorini la questione anche in questo caso è tutta politica e non amministrativa e Conti e la sua maggioranza devono rispondere alla città".