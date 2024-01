Nuovo comandante della Municipale, sempre più intrigo a Pisa fra "sceriffi e silenzi"

Torna sul caso-caos del nuovo comandante della Polizia municipale di Pisa il capogruppo della lista Diritti in Comune, Francesco Auletta. In una conferenza stampa di oggi, 9 gennaio, il consigliere comunale ha chiesto al sindaco Michele Conti (e non solo) "che cosa sta facendo l'amministrazione per risolvere una questione grave, che riguarda il settore più esteso del Comune con 140 dipendenti, e peraltro uno dei cardini di tutta la propaganda politica della maggioranza in materia di sicurezza? Perché al momento stiamo assistendo al fallimento della Macrostruttura decisa dal sindaco approvata lo scorso settembre in Consiglio". Al momento la figura apicale del Corpo è ricoperta protempore da un vicecomandante, mentre si attende l'emissione di una procedura selettiva esterna, dopo che quella interna aveva visto nominare comandante Paolo Migliorini, nomina revocata solo pochi giorni dopo.

Si prospetta un vero e proprio intrigo, con questioni che si trascineranno a lungo. La vicenda in realtà parte dall'approvazione del nuovo regolamento della Polizia municipale di Pisa, provvedimento che riorganizza il servizio (introducendo anche l'uso del taser) che "sostituisce la figura del dirigente con quella di un funzionario di 'Elevata Qualificazione', di nomina del sindaco", ha spiegato Auletta. "Siamo stati fin dall'inizio contrari: così viene meno la distinzione fra funzione amministrativa e funzione politica, si attua un modello in cui il comandante viene scelto in base ai desideri dei partiti, uno 'sceriffo' dalle maniere forti, se lo si vuole".

L'interventismo deciso nella gestione dell'ordine pubblico da parte della Municipale è da anni un tema caro alla Lega. Fra i suoi principali sostenitori c'è il deputato e consigliere comunale Edoardo Ziello. Lui stesso a fine settembre, sul tema del nuovo regolamento del Corpo, ha sostenuto la riforma sul comandante annunciando la 'figura di alta professionalità' con la scelta della stessa sulla base di un rapporto fiduciario con il sindaco (intervista postata su Facebook il 25 settembre). Sul ruolo del Corpo: "Per me i vigili urbani devono essere impiegati prioritariamente per innalzare i livelli di sicurezza in città insieme alle altre forze dell'ordine e non ad elevare sanzioni amministrative agli autisti o agli esercizi commerciali" (Ziello sempre su Facebook il 30 settembre). Il parlamentare è chiamato in causa direttamente da Auletta: "Ci spieghi anche lui nel merito la vicenda, visto che il sindaco Conti si trincera nel silenzio".

Il problema scoppia con la revoca della nomina di Migliorni. "La revoca dell'incarico al dottor Migliorini da parte del sindaco Conti - ha affermato Auletta - avvenuta dopo una nostra richiesta di accesso agli atti su tutta la procedura, in quanto volevamo capire i profili dei candidati, si basa sulla relazione del Dirigente comunale competente che evidenzia come, a seguito di due note provenienti dalla Procura della Repubblica, è emerso che Migliorini avrebbe omesso di dichiarare informazioni necessarie all'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di comandante della Polizia municipale non dichiarando, in risposta a precisa domanda, l'esistenza di procedimenti penali a suo carico, come sarebbe stato suo obbligo in quanto candidato alla nomina. Sono informazioni di cui senz'altro, come si evidenzia negli atti, lo stesso Migliorini era perfettamente a conoscenza".

"Siamo garantisti - ha proseguito Auletta - la vicenda del singolo seguirà il suo corso, ma siamo perplessi sulla nomina da parte del sindaco Conti, visto che Migliorini già nel 2022 era stato oggetto di un provvedimento di revoca dell'arma di ordinanza e, a seguito della relativa istruttoria, non gli era stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza. Considerata la posizione che lo stesso Migliorini già ricopriva l'amministrazione deve fare chiarezza: il Comune ha intrapreso delle azioni disciplinari o di fronte altre autorità competenti in merito?".

Ma le domande riguardano tutto il procedimento di riforma del Corpo. "Perché - ha chiesto Auletta - dopo la revoca della nomina a seguito di selezione interna, si è cambiato sistema cercando quindi all'esterno il comandante? Gli altri due candidati non erano all'altezza? Uno dei due oggi ricopre tale funzione in via vicaria, quindi ha titolo per farlo". Il dubbio è che "tutto l'iter sia stato promosso ad hoc su una figura precisa di comandante. Sarebbe il caso che Conti, Ziello, ma tutti i partiti della maggioranza, si esprimano su un iter che nel metodo e nel merito è ai nostri occhi inaccettabile". "Per questo - ha concluso Auletta - abbiamo già presentato l'argomento in Commissione Controllo e Garanzia. Speriamo che sia messo in calendario al più presto, entro la prossima settimana".