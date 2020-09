Nuovo distretto sanitario al Cep senza recapito telefonico e servizio prelievi il sabato mattina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Consigliere Comunale Riccardo Buscemi, Capo Gruppo di Forza Italia, ha presentato un Question Time al Sindaco da discutersi nel prossimo Consiglio che si svolgerà martedì 29 Settembre. Come noto, nelle scorse settimane il Distretto Sanitario del CEP è stato trasferito dai locali di Via Cilea ad altri sempre ubicati nel Quartiere appartenenti alla Misericordia di Pisa. Buscemi era già intervenuto per segnalare un precedente disservizio occorso a lui e ad altri cittadini, che invitati a presentarsi per la campagna antitumore al colon retto e dopo avere concordato appuntamento avevano trovato il Distretto di Via Cilea chiuso. “Oggi” scrive Buscemi “mi giungono altre segnalazioni di cittadini che riferiscono che: 1. ad oggi purtroppo il nuovo Distretto non risulta ancora essere dotato di linea telefonica; 2. non è possibile – viste le restrizioni contro il COVID 19– presentarsi senza prenotazione, ad oggi effettuabile solamente tramite posta elettronica, modalità non utilizzabile da tutte le fasce di persone, soprattutto le persone anziane sole; 3. per richieste di informazioni non è dunque possibile contattare direttamente il Distretto, ma qualche informazione la si ottiene contattando la Misericordia; 4. il servizio prelievi non è svolto il sabato mattina, come invece avveniva in precedenza nella vecchia sede”. Conclude Buscemi: “Ho dunque presentato un Question Time al Sindaco per sapere se intende attivarsi presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per il superamento dei disagi elencati, adottando efficace comunicazione istituzionale (idonea cartellonistica, avvisi all’utenza e comunicati stampa), istituendo immediatamente un recapito telefonico (anche fornendo temporaneamente gli operatori sanitari del Distretto di telefono cellulare aziendale) per prenotazioni/informazioni e ripristinando il servizio prelievi anche nella giornata del Sabato mattina.”